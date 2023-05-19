誠實！便利店女收銀員獨看舖想買零食　妙招記低付款過程影片瘋傳

能聘請到這樣誠實的員工，確實是老闆的福氣！馬來西亞日前有收銀員因為誠實舉動而在網絡上爆紅，事源她獨自在便利商店工作時，因為想買零食卻擔憂被誤會以職權「攞着數」，因此將挑選零食至付款過程都清晰地展現於CCTV（閉路電視），以證明她真的有付錢。片段被公開後惹來不少網民力讚該店員為人誠實不貪心，「好自律」、「她大可不那樣做」。



馬來西亞有便利店收銀員在工作期間想買零食，便將挑選零食至付款過程都清楚地展現於閉路電視下，誠實的舉動獲網民激讚。（Setia Mart Bandar Puteri＠TikTok）

相信是店主的Setia Mart Bandar Puteri在TikTok分享1條短片，並寫道「當店內只剩下1名員工，CCTV便會幫忙做證」。從圖片可見，1名女收銀員先從櫃檯拿起1包零食，然後雙手舉起零食面向CCTV，並掃描零食條碼。隨後她從錢包拿出1張鈔票對着CCTV，表示她要為零食買單，而她由收銀機取出應要找續餘額時，亦有清楚地讓CCTV記錄下來。

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片段惹來不少人大讚該店員誠實不貪心，「好員工」、「好可愛好自律」、「她大可不需要那樣做，但出於誠實和避免將來可能出現的問題」；有同樣作為收銀員的網民表示，平日都很擔心會被老闆誤會，「我也是這樣做的」、「以前我當收銀員時最怕這種事情，要換自己的錢時很怕老闆誤會」、「就算我在老闆面前付錢，她也會再來檢查」。