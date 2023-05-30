野蠻父女不滿的士停太遠要淋雨上車　強佔車廂2日亂小便報復捱轟

的士司機與乘客的爭拗時有發生，內地一對父女日前叫的士，由於停車位置不方便，女司機將車停在較遠的地方，兩人需要步行100米才能上車。父女因而大感不滿，上車後狂罵女司機泄忿。最終女司機氣得載兩人返回原地兼不收車錢，惟父女竟發難，賴在車上近乎兩日，女兒更在車內小便報復，無賴行為令人傻眼。



這對野蠻父女不滿司機將的士停在百米外，因而賴在車廂45小時。（網上圖片）

綜合內媒報道，事件本月17日下午約2時，居於浙江的25歲余姓女乘客及其54歲父親召的士後，王姓女司機稱本來的上車位置不方便停車，於是在約100米外的地方停下，要求父女步行上車。

由於當時正在下雨，父女不滿司機要他們走一大段路，上車後不斷狂罵女司機，對方氣得將2人原路載回，並退回9元人民幣（折約10港元）的車資，本想就此打發他們。沒料到父女突然發難，不但不肯下車，還要求司機支付10倍車資作為賠償。

雙方為此鬧上警局，但警方認為太小事，要他們自行解決，可是父女及司機也不肯讓步。女司機索性將車開回家休息，本以為父女會就此罷休，怎料隔天女司機發現，這對父女竟然還在車內，足足待了45小時，女乘客甚至直接在車上小便作為報復，令車內傳出濃濃的尿騷味。

為了解決事件，女司機唯有載這對父女到警局，警方介入後2人仍不聽勸阻，最終被判拘役7天。而女司機因連續2天無法工作，損失約1500元人民幣（折約1663港元），表明會向鬧事的余氏父女索償。

余氏父女賴在車上的畫面在網絡上瘋傳後，惹來起網友熱議，「好絕的兩個人」、「這算霸佔他人財產吧」、「擺明欺負女司機」、「沒搞懂為什麼不能強制帶離」、「司機應該當場開直播，能火」、「還滿閒的」。