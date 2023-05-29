斥手機輻射影響視力　地鐵火爆老婦鬧曬成車人　仲吐口水捱轟

今時今日人人機不離手，智能電話已成為生活中不能缺少的用品，不過未必所有長者也能緊貼科技發展。內地1名老婦早前乘搭地鐵時，以輻射會影響視力為由，阻止附近的乘客使用智能手機，甚至破口大罵，與乘客發生激烈口角。老婦罵遍整車乘客還未罷休，一時憤怒下竟突然使出絕招吐口水，直至有人提醒她到站才逕自下車，事件引來網民討論。



內地1名老婦早前乘搭地鐵時，以輻射會影響視力為由，阻止附近的乘客使用智能手機，甚至破口大罵，與乘客發生激烈口角。（微博影片截圖）

事發本月24日，遼寧瀋陽1名老婦乘搭地鐵時，看到鄰座的2名乘客分別在用智能手機，突然出手阻撓，稱手機輻射令她「看不清東西」，甚至開始破口大罵。目擊者李先生指，事發時老婦怒罵身旁乘客用電話，雙方因而發生口角，「罵了幾句人家聽不下去了，跟她回嘴，她就一直罵人家」。

老婦起初坐在座位上，後來因快到站下車，便站到車門旁邊。不過她未有收口，反而扶着欄杆，幾乎整個車廂的乘客也罵遍，指乘客用手機「臭不要臉的」，影響眼鏡及腦袋，激動起來更不止一次朝其他乘客的面部吐口水，「誰也不要下車了」，但乘客們見她有一定年紀，僅有人回罵斥責她及拍片，未見有人還手或做出其他動作。

直至列車進站，老婦在其他乘客提醒下才逕自下車離開，事件至此結束。李先生事後表示，長者對於電子或科技產品不太了解，社會應向進行相關他們教育，以免惹起誤會。與此同時，老人亦應注意其易怒易躁的性格、風氣，不應隨意罵人，甚至動手，「我覺得這個事件還是需要的，大家一起去共同糾正一下」。

老婦罵遍整車乘客還未罷休，一時憤怒下竟突然使出絕招吐口水。（微博影片截圖）

事發影片曝光後引來網民討論，有人批評老婦無理取鬧，「脾氣暴躁唯我獨尊，這是年紀大了才有的嗎，明明是從來就有，老了變本加厲，因為多了一張老人牌，無敵」、「天生的愛管閒事」、「地鐵也有電磁輻射啊，你怎麼還坐？」、「原諒她吧，她被時代拋棄了」。

亦有人指出突然易怒或與疾病有關，反指家人應關心老婦健康，「這種老年人出現的明顯性格行為古怪，也有可能是老年癡呆前期症狀，家人得多留意下」、「有可能得了老年癡呆，有些症狀就是暴躁易怒」。