車廂多空位後生仔坐關愛座　老翁拋4個字逼讓：我是……　後續更狂

【關愛座／讓座／博愛座】「關愛座」因常有爭議而被戲稱「批鬥座」，但這次糾紛也令人太無語了吧？有台灣女生於網上發布影片，指近日乘搭捷運時見到有老伯要年輕男子讓出「博愛座（關發座）」位置。奇葩的是，當時車廂仍有許多空位，但老伯堅持要男子讓出關愛座，並以「我是長輩」堅持要男子讓座。

影片引來網民熱議，有人批評老伯「倚老賣老」、「博愛座是給有需要的人坐的，不是給老人坐的」；也有人認為「移一下讓給老人家座是會怎樣嗎？」、「旁邊有扶手長輩也比較好站起來」。



有台灣女生於網上發布影片，指近日乘搭捷運時見到有老伯要年輕男子讓出「博愛座（關發座）」位置。（影片截圖）

該女生於Facebook群組「●【爆廢公社二館】●」發布影片，指「一個一定要坐博愛座，一個硬不讓位（說是給需要的人坐，不一定是老人），誰到底比較有理呢？年輕人真的需要坐嗎？一路站了20多分鐘呢！老人一定旁邊不能坐嗎，我下站他們倆都還沒下站…」。

從影片見到，捷運車廂內1名穿恤衫西褲的老伯，正站在年輕男子面前，要求男子讓出「關愛座」位置。男子不滿質問老伯「為什麼你要坐這裏？這裏沒有寫你的名字啊！為什麼？又不是沒位置可以坐」。

老翁逼迫年輕男子讓出關愛座過程逐格睇▼▼▼

+ 5

老伯隨即回應「我是長輩」，男子聽到那4個字後即怒火盛，直斥「長輩？這裏有位置可以坐啊！沒叫你站着，有位置讓你坐你就坐！」，老伯則反駁「這是敬老座！」。這時捷運啟動，老伯站不穩踉踉蹌蹌，但雙方仍在激烈爭吵，未有平息。

雙方因為關愛座問題激烈爭吵，但男子身邊仍有空位，老伯不願坐，男子亦不願讓，成爭持局面。（影片截圖）

影片曝光後，大批網民批評老伯行為，「博愛座是給有需要的人坐的，不是給老人坐的」、「有位置就坐是在吵什麼啦」、「為什麼要讓，旁邊就有位子」、「老人倚老賣老，明明有位置」、「情緒勒索的長輩」、「真該把『博愛座』拿掉」。也有人認為讓出位置也無不可，「移一下讓給老人家座是會怎樣嗎？移個屁股很難？很不懂得尊重老人」、「旁邊有扶手長輩也比較好站起來」。

對此，高雄捷運公司確認事件，指周日（5月28日）晚上10時許接到通報，有2名乘客在車廂內爆發口角，站長上車欲排解時，雙方已停止爭吵。高捷公司又提到，若無優先使用的族群在場，一般旅客也可使用關愛座。