與女友月儲$2500結婚基金　5年後存摺「只剩$4.3」　悉真相下場慘

情侶間共同儲蓄也要多留意數目往來，以免發生錢銀轇轕。台灣有男生表示，與女友自5年前起每月各存1萬台幣（約2,500港元）作結婚之用，沒想到近日才發現女友原來私下用共同儲蓄的結婚基金買股票，而且還輸到只剩下17元台幣（約4.3港元）。事件揭發後，女友更向他提出分手！如今他人財兩空，景況悽涼。



台灣有男生與女友共同儲蓄結婚基金，近日發現女友偷用結婚基金買股票，而且投資失利輸清光。（《社內相親》劇照）

台灣有男網民在「匿名公社」發文抱怨，稱與女友曾約好每月各存1萬台幣（約2,500港元）到女方戶口作為結婚基金，至今已有5年。本以為存款已有超過100萬台幣（約25.5萬港元），直至近日他們要用基金付餐廳訂金，女友卻拿不出錢來，才知道原來女友偷偷用結婚基金買股票，結果投資失利輸清光，「什麼時候挪用的、什麼時候輸光的都不說，我逼問就爆哭生氣給我看，搞到好像是我做錯事情」。

而事件揭發後，女友將存款簿、銀行卡丟給他表示不結婚了，又反過來指責他只愛錢，「（女友）罵我只愛錢，不愛她，但重點根本不是這個」。樓主透露，事發前數日他才剛將1萬台幣（約2,500港元）存入戶口中，結果也「消失」了，現在去查餘額發現戶口只剩下17元（約4.3港元），於是悲痛表示「錢消失了，她消失了，現在是要逼我也消失嗎？」。

（匿名公社）

帖文引起網民熱議，不少網民質疑樓主女友並非是投資失利，而是有心將存款據為己有，「哪支股票可以賠到剩下17塊的，麻煩報來聽看看」、「確定是股票失敗？還是都被小狼狗拐走」、「應該根本不是股票，大概就是找一個藉口離開，又有錢」。也有人建議樓主報警，「告吧，有匯款紀錄或許還有機會討回來」、「跟律師聯絡，準備提告，叫準備接法院傳票」。

不過，有網民就認為樓主也要檢討自己管理金錢習慣，「5年了，你都沒有想要查一下戶口嗎？」、「你以為每月把錢存進去就了事？」、「既然有本子，5年來看都不看、關心都不關心，然後被別人領到剩17元，這事該怪誰」。

（匿名公社）