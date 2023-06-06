抱BB撻落地？男孩到遊戲室疑襲擊幼童　家長未及阻止：喝佢已慢咗

帶小朋友玩耍「放電」，竟會落得被襲下場？有家長近日發文，指帶子女到荃灣體育館兒童遊戲室玩耍時，目擊1名無人看管的男童，突然抱起其他年幼小童，將他們「撻落地」。數名受害小童的家長隨即向場地職員投訴，惟未獲處理，最終男童與到場接送的家長雙雙離開。不少網民也指事件性質嚴重，建議涉事家長可即場報警處理，但也有人認為家長應看管子女，職員無責任處理該類糾紛。



有家長近日發文，指帶子女到荃灣體育館兒童遊戲室玩耍時，目擊1名無人看管男童，突然抱起其他年幼小童，將他們「撻落地」。（fb「荃灣人」圖片）

「小朋友家長請留意！」該網民早前於facebook群組「荃灣人」發文，指周日（4日）早上帶子女到荃灣體育館兒童遊戲室玩耍時，看到1名無人看管男童，多次走近年幼小童身邊，「突然抱起其他比他細的小童或BB撻落地」。樓主指，受害小童大多也有家長陪同玩耍，惟無人預料到男童會襲擊幼童，「其實嗰啲BB家長有跟實，但無人預有小朋友一走過嚟就襲擊佢哋」。

直至家長發現不妥時，已未及阻止男童，「前後發生只係3、4秒，第一次頭2秒會以為佢同小朋友攬住熱情玩下，到家長覺得唔對路，喝佢已經慢咗」。樓主續稱，受害小朋友的家長隨即向場地職員投訴及反映情況，惟未獲回應或處理。最終涉事男童看到女性照顧者到場後，踩着滑板車跟隨對方離去。

最終涉事男童看到女性照顧者到場後，踩着滑板車跟隨對方離去。（fb「荃灣人」圖片）

網民看過帖文也直指事件性質嚴重，認為男童的行為已屬襲擊，有人建議涉事家長應即時報警，「如果我係受害人家長會先喝止同出手制止小童再報警」、「捉住佢報警，驗傷索賠，嚇死個垃圾家長，點都要教訓下呢啲惡童」、「直接報警比較好，阻止下一次同類事發生」。

也有網民認為家長好好看管子女才是最佳保護方法，職員無責任代為管教，「唔好咩都賴職員，自己小朋友自己睇住」、「嗰度嘅職員，好聽啲講句佢哋企喺側邊睇啲小朋友開心，發生事上嚟全部都唔會孭飛，佢哋分分鐘只係外判打份清潔工」、「呢到個場係咁，同管理員講都無用，自己睇住自己小朋友最實際」。