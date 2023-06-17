玩出禍！16歲少女盪尿布型兒童鞦韆　屁股被卡住召消防解救極尷尬

身體都長大了，但腦囟未生埋？馬來西亞日前有年輕女生一時貪玩，竟然跑去兒童遊樂場玩兒童專用的「尿布型」鞦韆，疑因體型超出設施負荷，屁股慘被卡住無法脫身，最後要召消防員將鞦韆切斷才能獲救，場面十分尷尬。不少網民表示同情之際卻忍不住恥笑，「可憐但是很好笑」、「好丟臉」；惟有留言不滿她因為貪玩而造成公物受損，覺得政府應該要向其追索罰款，以示懲罰警誡。



馬來西亞1名16歲少女因貪玩跑去兒童遊樂場盪尿布型鞦韆，卻不幸被卡住屁股，最後需要消防員剪斷設施拯救。（FB「Friends of Bomba Malaysia」圖片）

馬來西亞有Facebook「Friends of Bomba Malaysia」專頁發帖，指事發於6月10日，美羅霹靂（Sungkai Perdana）附近某公園的兒童遊樂場內，1名16歲少女正被困在尿布型的兒童鞦韆上動彈不得，只好報警求助。

美羅消防局局長塔米茲（Ahamd Tarmizee Bin Hassan）稱於早上8時55分接獲求助，隨即派遣救援隊伍前往拯救。消防員曾一度嘗試把少女救出，卻未能成功，其後只好使用強力鉸剪將鞦韆從後切斷，需時5分鐘終於救出被困少女，她並無受傷，但鞦韆被剪毀後頓成廢鐵。

2名消防員曽嘗試協助被困女孩離開鞦韆，但未能成功。（FB「Friends of Bomba Malaysia」圖片）

對於女孩被困兒童鞦韆內，網民雖然同情，但更多人覺得爆笑，「可憐但是很好笑」、「好丟臉」、「可能她沒坐過兒童鞦韆，所以很想坐」、「或許她懷念童年吧」、「希望對所有人來說都是個教訓」；不過亦有人認為少女坐兒童鞦韆舉動白目，甚至覺得地方政府應該要給予罰單，追索維修鞦韆的開支，以懲罰導致公物被破壞的行為。

（FB「Friends of Bomba Malaysia」）