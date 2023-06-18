父親節｜見朋友與子女做節感羨慕　港男恨做爸爸　遺憾女友唔肯生

【父親節】趁父親節與兒女慶祝本是樂事，有喜歡小朋友的港男發文慨嘆，由於女友不想生兒育女，他眼見身邊朋友及同事都已做爸爸，可以慶祝父親節，心中羨慕不已，同時十分矛盾，一方面想做爸爸慶祝父親節，一方面又擔心勸女友生育會令她提出分手。



樓主在討論區表示很想做爸爸過父親節，但女友卻不想生孩子。（《暖男爸爸》劇照）

該港男在香港討論區以「我都想做人阿爸慶祝父親節」為題發帖，表示自己一向喜歡小孩子，但是女友則不然，認為小朋友「會喊好煩好嘈」，加上擔心生育後可能導致身型改變及影響健康，故一開始交往就明言婚後不會生小朋友。

樓主眼見朋友及同事與子女開心慶祝父親節，「覺得佢哋真係好幸福，我都好羨慕佢哋」，更直言「我都好想試下做人阿爸嘅滋味」。他為此感到煩惱，不知是否應勸女友改變想法，但又擔心對方會以價值觀不同為由提出分手。

樓主坦言想做爸爸，當他見到朋友及同事慶祝父親節時，感到十分羨慕。（《暖男爸爸》劇照）

有網民看完帖文後認真規勸樓主，「你哋第時都會因為呢件事再嘈，早啲分手好過啦」、「唉，生仔真係要兩個人要夾……唯有自己說服下佢」、「換咗個女朋友咪得，唔好打算改變女朋友想法，沒意思！」。也有人開玩笑地幫樓主「出謀獻策」，「整個私生子？」、「拮穿個套」、「努力下，出年就到你慶祝父親節」。

（香港討論區）