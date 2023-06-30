內地女首逛CHANEL太緊張　聞手袋價錢口快快咁講　嚇窒店員掀熱議

很多人都擔憂走進名店不購物會遭輕視，日前內地就有女生因為1句口誤，儘管沒有購物亦同樣成功營造富有假象嚇窒店員。事緣她首次去名店Chanel，有點緊張之際，得悉第1個手袋和第2個手袋的價錢後，覺得很大反差，便口快快稱「這麼便宜啊！」，嚇得店員不懂反應。不少人笑指該店員可能以為有「大茶飯」，「櫃哥：『我的Miss Right終於出現了嗎？』」；亦引來網民留言分享在名店內的搞笑經歷。



內地有女生因首次去名店，緊張地對比兩樣產品後，發現價錢相距太大，故不自覺地說出1句話，嚇得店員不知如何反應，惹來網民齊齊分享於名店搞笑經歷。（小紅書圖片）

該內地女在小紅書以「第一次去香奈兒店自己都給尬住了」為題發帖，指日前進入名店看手袋，男店員拿出一個腰包，表示因為加價，現時價錢要31,200元人民幣（約34,014港元），不料她居然脫口而出說了句「這麼便宜啊！」。她形容當下「櫃哥也懵了」，估計對方第一次聽到客人這樣回答，所以不知該如何反應。

樓主及後解釋，指自己其實是首次進入名店，所以有點緊張，加上較早前才看到型號22手袋要價48,300元人民幣（約52,656港元），相比之下覺得腰包太便宜才會這樣說，亦因而覺得超級尷尬，自嘲「第一次進奢侈品店的我到底在牛什麼啊？又不買」。

男店員拿出腰包，指售價為31,200元人民幣，不料樓主竟稱「這麼便宜啊！」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

樓主如此「大口氣」的言論引來網民討論，笑言店員或許以為她是低調的有錢人，誤以為能做成大單，「櫃哥：『主管清場，有貴客到』」、「櫃哥：『我的Miss Right終於出現了嗎？』」、「去逛奢牌就是要口出狂言，大膽胡言亂語，只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

亦有不少人留言分享在名店的搞笑經歷，「之前在卡地亞（Cartier）看了一款滿鑽二十多萬的手鐲，當時少看了一個零，跟老公說好便宜啊」、「我第一次在倫敦LV，開口就問你們有沒有Student Discount（學生優惠）」、「我去逛商場遇見一個不認識的牌子，以為要五位數，一看吊牌才幾千，脫口而出這麼便宜？店員以為我是大款立馬跟着我，但我不買」、「我男朋友很有氣場又擅長胡說八道，他第一次去LV幫我買包時特別厲害，直接坐在那兒大喊一聲：『把你們店裏最便宜的包都給我拿過來』，還好是他自己去給我買，太要命了」。

（小紅書）