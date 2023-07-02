史上最短接新娘距離？女子直接「7樓嫁落6樓」　親友：返娘家方便

結婚迎娶，向來是中國人婚禮儀式中最為複雜繁瑣，若是嫁給「鄰居」勢必省事又省時！



近日大陸四川西昌一對新人結婚意外登上網路熱搜，因為新娘直接從七樓「下嫁」到六樓，被網友封為「史上最近迎親」，連花車都省了！

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據《紅星新聞》報道，6月21日新人結婚當天，婚禮簡單、喜慶而熱鬧，參與婚禮親屬稱，結婚當天有幾百人參加婚禮。

當地習俗「結婚不能走回頭路」，因為兩家樓上樓下距離很近，所以當天婚車都沒有用，新郎把新娘從七樓背到六樓，直接背進了家門。

參加婚禮親友都感歎，「這是史上最近的接親距離，以後回娘家太方便了」。

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新娘閨蜜同時也是影片拍攝者肖女士介紹，新娘和新郎是六年前上班認識的，兩人性格比較合得來，於是談起了戀愛，「當時兩人的家在不同的地方，後來拆遷安置，兩家人前兩年選房選到了樓上樓下」。

肖女士表示兩人相戀後，男方轉往外地工作，每年只有過年過節才回家見面，平時只能通過電話或微信聯繫，「異地戀的距離並沒有沖淡兩人的感情，他們的感情反而越來越好」，終於結束長達六年的「異地戀」後，有情人走進婚姻殿堂。

肖女士稱「這是我參加的婚禮中，接親距離最近的，以後兩人回家都很方便」，她表示自己平時喜歡拍攝短片記錄生活，她將好友結婚的影片發到網上，沒想到引起很多網友關注和祝福。

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