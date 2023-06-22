絕！被老公寸「唔做家務」！人妻1招逼到對方求饒　獲讚：做得好

做家務本是夫妻倆的共同責任，怎可倚賴其中一方呢？日前美國有人妻分享被丈夫指責她在家裏不做事，可是她沒有因此動怒，反而選擇在往後日子完全放任自己，毫不處理家務，還約朋友外出玩，以致家裏亂成一團，丈夫很快就知錯，並主動為他不當的言論道歉。

不少網民認為丈夫過分，根本不會體諒妻子，有留言甚至激動勸告事主盡快離婚；不過該人妻後來亦有為丈夫解釋，其實對方是「神隊友」，日常都會互相分配家務，當天心情欠佳才致口角，只可惜仍無法平息網民們怒火。



有人妻被丈夫指責她不做家事，所以往後日子決定放任自己，約朋友外出玩，家裏瞬間亂成一團，丈夫亦很快為其不當言論道歉，可惜卻無法平息網民怒火。（TikTok@lindsaydonnelly2）

外媒報道，美國康乃狄格州（Connecticut）33歲人妻唐納利（Lindsay Donnelly）日前在哄孩子睡覺時，丈夫布萊恩（Brian）在廚房打掃，「我注意到他有點暴躁，便詢問『你怎麼了？』」，不料對方竟批評她在家裏什麼都不做。唐納利不想為此大喊大叫起爭執，並表示「我想用有趣方式來證明一個觀點」。

於是唐納利決定「全面罷工」，完全不做家事2天，懶理家裹變得凌亂骯髒，亦約朋友出去玩樂。當她回家時便將其「罷工」的可怕場面記錄下來，並發布至TikTok，只見沙發上堆滿衣物、餐桌上放着散落的盤子、地下充斥孩子玩具、浴室地板有各種毛巾，全屋一片狼藉。

+ 2

有趣的是，僅僅數天丈夫便忍受不了，開始主動打理「家頭細務」，並向唐納利道歉。他亦趁着唐納利和女兒在周未外出時，將家裏打掃得井井有條，同時清洗了他們坐駕。唐納利在和丈夫共同拍攝的短片表示，「我一直都在整理家裏，做這些不容易被注意，但累積起來卻很繁雜的事」，而在旁的布萊恩亦抱歉當晚因為心情不佳，將情緒發泄到妻子身上。唐納利隨後趁機為對方解畫，稱讚對方絕對是「神隊友」。

唐納利後來接受媒體採訪時指，他們夫妻倆結婚7年，育有2個分別7歲和4歲的兒子。兩人均有全職工作，但平日都會盡可能平均分配家務，現時丈夫主要負責每日三餐，她則負責其他雜項。儘管夫妻倆事後強調二人會分配家務，但有網民仍無法接受布萊恩的失言和道歉，甚至建議唐納利離婚，「他的歉意還不夠」、「我絕對不能嫁給他這種類型的人」、「你值得更好的」。

（綜合）