劏客？要齋啡變有糖啡　客人要更換茶記侍應即面黑　疑出招多收錢

光顧餐廳上枱的食品或飲品不妥，要求更換屬正常，惟近日網民大呻大角咀1間港式餐廳疑「劏客」，指與友人各自叫餐及飲品，樓主本來叫「凍齋啡」，但來的卻是「有糖凍啡」，故要求侍應要求，詎料對方即時黑面，雖然仍有換回「凍齋啡」，但事主事後檢查帳單，竟發現其後上枱的「凍齋啡」再被收費，故懷疑餐廳藉機「劏客」，隨即大感不悅，呼籲網民小心，別去光顧。帖文惹來網民熱議，其中不少人「錯重點」，討論何謂「凍齋啡」，有人指老一輩沖製的必然是不加糖奶，但近年餐廳的咖啡都會預先落糖，待客人點餐時才加奶，故應該叫「咖啡走糖走奶」。



事主事後檢查帳單，發現收據單上明明是3個餐單及跟餐飲，但多了1項9元的「冬克啡（凍黑啡）」，即被多收了錢。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該名食客於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，表示早前與2名朋友光顧大角咀1間港式茶餐廳，各人也叫了食物及飲品，事主本來叫「凍齋啡」，但嚐了一口即發現是「有糖凍啡」，於是「唔該前唔該後」的向侍應反映及要求更換。

事主續稱，侍應聽後即時黑面，但最後仍有收走該杯飲品，也換上「凍齋啡」。用餐後因為趕時間付款離開，事後才發現收據單上明明是3個餐單及跟餐飲品，但多了1項9元的「冬克啡（凍黑啡）」收費。

事主本來叫「凍齋啡」，但嚐了一口即發現是「有糖凍啡」，故要求更換。（資料圖片）

事主大感不滿，認為餐廳怒斥餐廳做法過份，「完全無通知我要收正價，我只飲咗一啖，我無要求你收走，你可以拒絕換咖啡呢個要求，但你偷偷加我單就係問題」。他也怒斥餐廳藉機「劏客」，「仲有啊，1罐可樂收$23，食水深X到，食水深都算，難食都算，劏客呃錢呢下無恥」，故呼籲一眾網民不要光顧。

不少網民也留言力撐事主，稱會小心選擇餐廳，「畀我實嘈到佢退錢為止」、「多謝提醒」；但有人則分析帳單，認為「可樂要23蚊咁誇張」，更指「屈嘅係$23可樂。因為跟餐唔會收$23」。翻查openrice網站資料，該餐廳的不同套餐的飲品附加費不同，個別餐是冷熱飲品加3元，另有一些餐則冷熱飲品加9元，而餐牌的罐裝可樂單點價，較一般凍飲便宜，惟未知跟餐是否可選罐裝可樂。

更多網民則討論甚麼是「凍齋啡」，有人認為齋啡即不加糖奶的「純咖啡」，故毋須特別強調「走甜」，但不少人表示現時到餐廳喝到的齋啡都是已落糖，因都是預製，到客人點餐時才加奶，所以要說「咖啡走糖走奶」，但有餐廳因要額外沖調而嫌麻煩。

（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）