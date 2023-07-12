不滿拿拐杖老人搭枱坐埋嚟　阿姐大鬧快餐店影片曝光　遭網民鬧爆

快餐店食客多時，免不了要「搭枱」。日前有網民在網上分享短片，指某快餐店內，有大媽不滿1名拿着拐杖的長者搭枱坐到自己對面，於是對其破口大罵，而長者就反駁指自己只是「輕輕坐一坐」，但這回應令大媽更為不滿，隨即「手指指」地斥罵。



有網民分享短片，指某快餐店內，有中年女食客不滿1名拿拐杖的長者搭枱，於是對其破口大罵。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載短片，地點是某快餐店內，片段中1名穿淺褐色上衣的中年女食客，對着1名穿橙色上衣男長者揚聲怒罵，指責對方搭枱，又向食店內其他人表示「佢係要坐呢到」，之後更怒摔桌上短傘，「手指指」繼續發火，「飲餐茶搞X到咁X樣！大X把位唔坐，係鍾意坐呢張」。

長者手持拐杖，細聲反駁稱「我輕輕坐一坐啫」，女子即以更高聲量駁斥「你唔係坐一坐！你係要寸，你話我係要坐呢到。我話你聽有人㗎嘛！」，之後長者高聲大叫「經理！報警」。女子表示自己不怕報警，然後繼續批評對方想搭枱行為。之後長者慢慢坐到女子對面座位上，此時1名婦女走近長者帶他離開，並表示「無謂為啲咁嘅嘢嘈」。

從影片可見，二人爭執的桌椅位於快餐店大門處，是最近出口的4人座。中年女子面前放了1個托盤及大碗，對座椅墊上及地上有大片水漬，而她胸前亦有大片水漬。

影片引起網民熱議，不少人都批評女子行為，「張枱又唔係妳嘅…師奶」、「阿姐你大X晒，1個人霸4人枱」、「個個日日坐個位當咗係自己私家位咁，人哋坐落去就鬧」、「無人幫個叔叔？明明個姨姨唔啱。佢有咩人？七月十四呀？」。

（青衣街坊吹水會）