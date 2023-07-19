輪候公屋8年　網民獲派青衣高層海景房　1原因拒絕：期待最後一派

每名獲派公屋的輪候者都有「三派」機會，但派樓也講求運氣。最近1名網民就在網上發文，表示今年5月已拒絕了首派的青衣長亨邨2樓單位，直至7月初，他二派獲分配葵青長青邨的高層「海景房」，惟因為於機場工作，並要值勤夜班，他認為通勤不方便，便再次拒絕二派。不少網民紛紛指樓主「身在福中不知福」，認為三派的公屋隨時比長青邨還要差，「個景靚成咁返工遠少少都抵」。



樓主二派獲分葵青長青邨的青柏樓，單位位於20樓高層，面積約356呎，後樓梯對出有海景，樓齡46年。（公屋討論區圖片）

樓主早前於公屋討論區分享申請公屋至今的心路歷程，表示早於2015年4月登記，同年10月面見房屋署主任和獲得合資格通知信。直至今年5月，他獲首派青衣長亨邨亨麗樓的2樓單位，但睇樓後認為不合適已拒絕。至7月初，他再收通知稱獲派葵青長青邨青柏樓高層戶，單位位於20樓高層，面積約356呎，後樓梯對出有海景，樓齡46年。

然而，樓主卻表示雖然附近交通配套尚可，但由於自己在機場工作，而且返夜班，故日後通勤會不方便，便又拒絕了二派，並無奈指「期待最後一派，要硬食了！」。

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帖文引來大批網民討論，不少人大讚樓主獲派的單位無遮無擋，而且有開揚海景，不敢相信樓主竟然拒絕，「咁靚都唔要仲要等下次，準備派間低層又舊嘅畀你硬食啦，唔好諗住下次會更好」、「叻！高層海層都唔要！」、「咁正都唔要？大把人等住要」、「三派都唔一定近你返工」、「咁咪住埋喺公司囉」、「我反而覺得間屋好光猛感覺舒服唔錯喎」。

不過，也有部分網民認同樓主的決定，指雖然高層海景非常吸引，但樓齡太舊，「高層海景好正，只係舊咗少少，好可惜」。