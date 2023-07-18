拐帶兒童？6歲女童被陌生男強行抱走　靠1舉動成功逃脫：媽媽教的

幸好她有聽媽媽話！美國6歲女童日前遇上拐子驚魂，她坐在公寓樓梯時有男子突然跑近將她拉走，嚇得不停尖叫掙扎，正當對方將她放到肩膀上帶走時，她想起媽媽教的「防身術」，大力咬男子手臂，竟成功令對方扔她落地開車逃走。女童媽媽自豪女兒記住自己教誨，而疑犯事發後2天已落網，將被控綁架及虐待兒童罪，警方大讚女童的勇氣，「她是我們的英雄」，又建議家長也可以教小孩這樣反擊。



32歲韋內加斯（Leonardo Venegas）日前被捕，涉嫌綁架及虐待兒童但身體未受嚴重傷害罪。（邁阿密戴德縣懲丈與康復中）

美媒報道，邁阿密6歲女童福奈爾斯（Ah’Lyric Fornairs）7月6日和兄弟姊妹玩遊戲時，有男子駕白色車停在附近，他們不以為意繼續玩。之後福奈爾斯獨自坐在公寓樓梯，其他人入屋內拿飲品。

突然間，車上男子跑到她身旁，抓住她手臂扯落樓梯。福奈爾斯嚇到不停尖叫，拼命掙扎，及時想起母親曾經教她的「防身術」，「任何時候有人想抓我，就咬他」。她於是大力咬男子手臂，對方馬上放下她，然後跑回白色車上，很快就離去。

警方事發兩日後拘捕32歲韋內加斯（Leonardo Venegas），涉嫌綁架及虐待兒童，但身體未受嚴重傷害罪。警方指，閉路電視有拍到韋內加斯跑上梯樓抓福奈爾斯。福奈爾斯供稱自己捉實欄杆，但韋內加斯強行將她拉走，放到肩膀上想帶走，他們將影像顯示給福奈爾斯看，她馬上認到人。福奈爾斯尖叫兼不停踢韋內加斯，之後咬了他一口，立馬被反摑一巴，但韋內加斯將她扔到地上，跑去開車逃去。福奈爾斯即跑去告訴家人，媽媽隨即報警。

警方大讚女童勇敢又轉數快，自行逃脫潛在綁架，「教你們的孩子這樣做」。邁阿密警察局長克魯茲（Freddie Cruz）表示，案件令人憂慮，正調查有沒有其他受害人，幸好及時拘捕犯人，又呼籲監護人一定要清楚小孩位置，而小孩外出時最好有成年人陪伴。

女童母親麥吉爾（Teshia McGill）接受訪問時指，她有4個小孩，一直教他們面對陌生人威脅時要咬人，她說現時幾乎每天都有兒童失蹤事件，故要確保自己不在孩子身邊，他們仍懂保護自己。事發時她正上班，妻子當時在屋內照顧小孩。她事後聽女兒覆述事件，確認她有記住自己的教導，包括不可以別陌生人說話、遇危險時要尖叫、要盡可能還擊。事發後她每天都和女兒一起睡。

代表韋內加斯的公設辯護律師辦公室不評論事件，而他本人不認罪，稱聽到人人尖叫才逃離公寓。他未有解釋和女童的互動，要求見律師。

（綜合）