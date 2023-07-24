嘔！豬肉佬用切肉刀刮腳皮　客人行近放回肉枱　影片瘋傳後續慘了

搵食架生用來刮腳皮？內地有網民上傳影片，拍到街市內有名豬肉檔男檔主在肉枱前坐下，用切肉刀來「刮腳皮」，毫無遮掩還將皮屑掃落地，又指檔主見有客人行近時，就將刀放回肉枱上。影片令網民大呼惡心，「買豬肉還送皮」，直斥不應再讓他營業。當地市場監管部門指初步確認事件屬實，已責令檔主即時整改，並就他涉嫌違法行為立案調查。有內地律師指，該檔主行為可能違反了《食品安全法》。



內地有網民拍到有豬肉檔主用切肉刀刮腳皮。（微博影片截圖）

內媒報道，7月18日，四川自貢有人上傳影片，指到街市買餸時意外發現，有豬肉檔主賣完肉在檔口內用切肉刀刮腳皮。影片可見，該名穿白色圍裙的男檔主坐在肉枱前，一邊吹電風扇、一邊用切肉片刮腳跟的皮，刮了多刀後再將腿上的皮屑掃到地上。拍片者指，他後來見到有客人行近時，檔主即將切肉刀放回肉枱上。

網民直斥檔主行為惡心，「他會害了整個菜市場賣肉的，一個老鼠壞一鍋湯」、「所以我都不去菜場的肉攤買肉，直接去超市了」、「可能用磨腳石覺得癢癢吧」，認為是嚴重食安問題，「問題是刮下來的肉，是誰家買去吃了？」、「建議永遠取消其從事食品行業的資格」。

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市監局回應指，高新區市場監管部門已第一時間派執法人員調查，初步調查確認情況屬實。市場監管已責令該名檔主即時整改，並對其涉嫌違法行為立案調查。

有農貿市場物業管理人員向內媒透露，市場裏的攤位分為私人攤位及開發商所屬攤位，故涉事攤主能否繼續在市場內開檔，目前還未清楚，要等待調查結果。雲南律師劉文華向內媒表示，用切肉刀刮腳皮本身無問題，問題在於那把很可能會用來切肉，影響到其所售肉類的衛生和食物安全，就會違反《食品安全法》。

據《食品安全法》第33條第1款第（8）項規定，「食品生產經營人員應當保持個人衛生，生產經營食品時，應當將手洗淨，穿戴清潔的工作衣、帽等；銷售無包裝的直接入口食品時，應當使用無毒、清潔的容器、售貨工具和設備」，該名檔主明顯已違反規定，要由監管部門調查後給予行政處分。

據該法第125條第1款第（一）項之規定，「生產經營被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品、食品添加劑」，可沒收違法經營的工具設備，如違法生產經營的食品貨值不足1萬人民幣（下同，約1.1萬港元），要處以5,000（約5,400港元）以上、5萬元（約5.4萬港元）以下的罰款；貨值1萬元（約1.1萬港元）以上，處以金額5倍以上、10倍以下罰款；情節嚴重會責令停業，直至吊銷許可證。

（綜合）