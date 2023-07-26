亡母不會寫字！頭七手機驚奇收1短訊極催淚　女兒痛哭：我好想妳

面對至親離世的悲痛，可以如何走出陰霾？台灣有女生母親不識字，生前都是使用舊款摺疊式電話，不過卻在對方「頭七」收到一則空白短訊，傳送者竟是顯示為亡母，她直覺是對方傳來短訊，發文盡訴思念之情，「我好想妳」、「祢怎麼就走了」。不少網民被感動到落淚，直呼「太催淚」，更安慰樓主「她沒有不見，只是變成另一種形態守護妳」，終有一天彼此會再相遇。



台女母親不識字，生前使用舊款摺疊式電話，不過卻在對方頭七日收到一則空白短訊。（FB「靈異公社」圖片）

「我好想妳」，該女生在Facebook群組「靈異公社」發帖，指她母親不會寫字，生前用舊式摺疊電話，只會在接電話時打開。不過在母親頭七那天，她手機突然收到一則短訊，傳送者竟是母親，而內容全是空白，她覺得是母親給她的最後訊息，「我抱著手機心痛到不能自已」，不捨得刪除簡訊。

這則訊息亦令她想起和母親回憶，如幫對方修腳甲的趣事。她透露因為母親腳甲很厚，修甲用品店老闆還笑言，如有辦法把他的指甲刀剪壞，就可以免費更換，後來刀刃沒壞，只是軸心斷掉，樓主母女兩人不禁在床上大笑。當時母親笑說可以拿去跟老闆換，樓主不捨稱「媽～我還沒去換剪刀呢！祢怎麼就走了！」，「我還想要繼續陪伴祢，拿妳愛吃的食物引誘妳逗妳開心」。

樓主不禁想起從前和母親相處的回憶，「祢怎麼就走了」，「我還想要繼續陪伴祢」。（GettyImages／示意圖）

帖文令不少網民心酸，「這太催淚了」，並紛紛安慰樓主，「媽媽在講你不要哭」、「媽媽一直在妳心裏」、「她沒有不見，只是變成另一種形態守護妳」、「兩個世界互相掛念各自安好，總會再有團聚一天」；有留言分享曾不捨停掉過世父親的電話號碼，「我爸過世後 ，祂的手機門號我也保留很久才去停」。

亦有人分享夢見過世親人的趣事，緩和眾人傷感氣氛，「朋友特地訂製iPhone14手機燒給他父親，當晚就夢到父親拿着電話猛敲他頭，大聲喊着『亂花錢！這邊沒遠傳（電訊商）啦！』」、「我爸走了4個月還是常到我夢裏，最近一次是陪我吃飯，還叫我多吃菜，可能是怕我太胖！」。

（FB「靈異公社」）