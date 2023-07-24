易通行｜羅淑佩：紅隧車輛一直動不算塞車　網民斥歪理：指塞為通

【易通行／紅隧／運輸署署長／羅淑佩】「易通行」擴展到紅磡海底隧道（紅隧），今日（7月24日）迎來首個工作天，運輸署署長羅淑佩於電台節目表示，今早車流相若但車龍縮短，相信是「易通行」有幫助，又說若紅隧車龍一直向前行「郁緊」，就不算塞車或大塞車。

羅淑佩言論引來大批網民關注，有駕駛人士直指今早紅隧車龍的龍尾較以往更長，又批評羅淑佩「車輛一直動不算塞車」的言論邏輯不通，「向前就唔叫塞，咁屯公日日暢通𠻹」、「咁紅隧從來都冇塞過車啦」、「指塞為通」、「無腦」；但亦有網民認為應給予新系統時間適應現實行車情況，相信屆時可有效紓緩紅隧車流。



「易通行」擴展到紅磡海底隧道（紅隧），今日（7月24日）迎來首個工作天。

「易通行」在紅隧實施後迎來首個工作日，今早各路通往紅隧行車正常，但公主道車龍龍尾一度抵達紅磡警署對開，較易通行實施前更長。

運輸署署長羅淑佩今早在電台節目表示，外界之前憂慮紅隧在實施易通行首個工作日會出現大塞車、車龍增長，結果並無出現到，舉例漆咸道北、蕪湖街以往「（車龍）龍尾係睇唔到咁遠嘅，今朝早我哋睇咗成朝，由7點幾睇到而家（9點幾）嗰個龍尾都無（出現）嘅，可以講話無龍尾，呢個好難得」，形容是「相當感恩」。

運輸署署長羅淑佩稱，只要車龍有向前移動，就不算塞車。（資料圖片）

羅淑佩又說，早上7時至8時共有5,226車次經過紅隧，比2星期前少254架次，認為車流相若但車龍短了，相信是「易通行」有幫助。

至於紅隧收費廣場似乎仍有塞車問題，羅淑佩稱只要車龍有向前移動，就不算塞車，「紅磡收費廣場以至之後嘅車龍呢，其實雖然係有龍（車龍），但係一直郁嘅，即係喺紅隧如果一直可以向前行、郁緊嘅話呢，其實就唔算塞車或者大塞車」。

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言論隨即引來網民關注，大批網民留言直斥羅淑佩說話邏輯不通兼「離地」，「條龍去到11點都仲長到去培正道，咁都叫正常？」、「今日仲塞遠咗喎，去到常盛街公園」、「向前就唔叫塞，咁屯公（屯門公路）日日暢通添」、「如果一直可前進，就不算是塞車，香港從來都冇塞車，道路暢通，攪乜嘢分流」、「咁紅隧從來都冇塞過車啦」、「指塞為通」、「黐線，真無腦」、「而家只係將個樽頸推前」。

Google Maps 顯示，紅隧附近仍然相當擠塞，圖為今午2時半至3時。（Google Maps）

不過，也有網民認為應給予新系統時間適應現實行車情況，「系統咁新，始終要時間等司機適應下」，相信長遠來說，易通行運作暢順後，將有助紅隧更暢通。