蛋流成河！客貨車尾箱蛋液如瀑布相瘋傳　網民點出破綻：蛋殼呢？

運貨時最不幸的事情發生了！台灣有網民於網上分享1張照片，1輛客貨車於運貨期間遇意外，放置在尾廂的整箱雞蛋打翻，蛋黃和蛋液滿流出，由尾箱如瀑布般流到地面，「蛋流成河」的畫面非常震撼。有網民留言笑說，「蛋蛋的憂傷」、「車子排卵了」，匚過有細心的網民指雞蛋破掉卻沒有蛋殼，質疑是有人玩食物！



台灣有網民於網上分享一張照片，一輛客貨車於運貨期間，不慎打翻整箱雞蛋，蛋黃和蛋液滿布車尾箱。（facebook群組「爆廢公社公開版」圖片）

該網民於facebook群組「爆廢公社公開版」發文貼出照片，配字寫道「完蛋了」。只見一輛打開車尾箱的客貨車內滿布大量蛋黃和蛋液，更溢出車外至地面，十分難清理。

樓主未有說明為何會發生如此災難事件，有網民猜測「感覺是送貨中發生車禍」，有人笑言「像推銀機」、「這時候如果大太陽就可以馬上食用了」、「當你覺得今天很不幸時請看看樓主」。

有細心的網民發現雞蛋破掉卻沒有蛋殼，另有網民解釋，可能是糕餅店購入的蛋液，故已丟掉不用的蛋殼。（Unsplash圖片）

有網民提醒要及時清理，否則會傳出惡臭，「趕快送洗，這個臭很恐怖的」、「沒清乾淨整台車會爆臭，屍體腐爛的臭」、「這台車應該直接報廢了」。

有細心網民發現雞蛋破掉卻沒有蛋殼，質疑是有人玩弄食物，「什麼情況，屍體呢，殼呢？只見蛋清蛋黃流滿車滿地，卻沒蛋殼」、「有錢人，這樣玩蛋」。但有網民解釋，可能是糕餅店購入的蛋液，故運送前已丟掉蛋殼，所以那是整盆蛋液被打翻的場面。