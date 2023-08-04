要求復合被拒！賤男酒店前撒前度女友裸照傳單泄憤　1原因獲緩刑

遇人不淑的結果可以有多糟？台灣有男子因不滿交往4年的前女友拒絕其復合要求，竟然將對方的裸照印成傳單，在汽車旅館前撒落一地，更傳訊息威脅「我全都會傳到網路上，讓大家看妳在床上的表現」、「妳敢交一個，我就敢弄一個」。



法院判決時指，被告以貶低受害人的言詞多次以短訊，或電話方式滋擾恐嚇，對其身心造成極大影響；但由於他有和受害人達成調解，故以「妨害秘密」、「恐嚇罪」共判處有期徒刑8個月，緩刑2年；同時須賠償36萬新台幣（約88,668港元，下同），可再上訴。



有台男不滿前女友拒絕復合，將對方裸照印成傳單，在汽車旅館撒落一地，更傳訊息威脅「我全都會傳到網路上，讓大家看妳在床上的表現」，終被法院以「妨害秘密」、「恐嚇罪」共判處有期徒刑8個月，緩刑2年。（GettyImage／示意圖）

台媒報道，新竹市鄧姓男子於2015開始和蘇女交往，雙方後於2019年8月中分手，男子曾要求復合，可惜遭到對方拒絕。他心生不滿下，便將交往期間以竊錄或截取方式取得的蘇女2張裸照，影印成傳單，在汽車旅館前隨意撒放，之後開車逃去。

在2021年1月至3月期間，他更多次傳短訊騷擾和恐嚇蘇女，揚言「妳敢交一個，我就敢弄一個」、「他的左右鄰居，親朋好友都會收到高清照片，這些事都是拜妳所賜」、「關於妳的一切我全都會傳到網路上，讓大家看妳在床上的表現」、「從今天起希望妳都不交男朋友，不跟異性出門，不然妳跟一個男人在一起，我就毁掉妳們一次」；亦語氣囂張稱「要告妳就去告，所有影片照片法官律師都會看過」。

鄧男恐嚇蘇女「妳敢交一個，我就敢弄一個」、「他的左右鄰居，親朋好友都會收到高清照片」。（GettyImage／示意圖）

新竹地方法院判刑指，鄧男跟蘇女是前男女朋友關係，而蘇女沒有意願復合，但竟然遭鄧男無故散布涉及身體私隱部位照片，更以貶低對方社會評價之文字不斷發簡訊、打電話恐嚇，對其身心造成極大傷害。不過乃念鄧男坦白從寬兼承認罪行，亦和受害人達成調解，依照「妨害秘密」、「恐嚇罪」分別判處有期徒刑4個月和5個月，合併刑期為8個月，緩刑2年；鄧男同時須賠償蘇女36萬新台幣，可再上訴。

（綜合）