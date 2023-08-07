列車變貨車？大媽攜人咁高巨型鐵架、5層大膠箱坐車　港鐵咁回應

眾所周知港鐵有行李呎寸限制，但近日網上流傳照片，有人發現屢有乘客將多層膠箱及比人更高的大鐵架帶上港鐵。相片隨後在多個群組中轉載，有網民批評相關行為離譜，亦有人好奇乘客如何將如此大型行李帶入閘甚至搬入車廂，而中途竟能不驚動職員，令人嘖嘖稱奇。



港鐵回覆《香港01》表示，超出規定的行李均不可帶進車站付費區，以避免過大行李阻礙車廂和車站通道，又呼籲乘客切勿對其他人造成滋擾。若職員發現有關情況，會作出適切跟進。



網上流傳照片中，1男1女2名乘客將隨行的1個大鐵架放在車廂輪椅停放處，鐵架高4層，比座位上方扶手更高。（FB圖片）

近日多區居民網上群組流傳照片，指有乘客涉嫌違規將大型行李帶到港鐵車廂中。在其中1張照片中，1男1女2名乘客坐在緊貼輪椅停放處的座位上，他們將隨行的紅白藍膠袋及1個大鐵架放在輪椅停放處，鐵架高4層，比座位上方扶手更高。

另一張照片中則可見2名女乘客坐在5人座位上，以繩索將5層高膠櫃及數個儲物膠箱分別綁到2架手拉車上，當中5層高膠櫃高度與女乘客坐下後的高度相若。膠箱連手拉車放在她們身旁，擋去了2邊空座，包括關愛座。

另一張照片中，有2名女乘客以繩索將5層高膠櫃綁到手拉車上，膠櫃高度與女乘客坐下後的高度相若。（FB圖片）

不少網民質疑相中乘客行李高度超出港鐵列出限制，故批評相關行為過分，「愈嚟愈過分，叫客貨車啦」、「搞錯！咁都畀入閘？」；亦有人指出除繁忙時段外，閘口、月台未必會有很多員工駐守，故笑言「所以咁早用馬鐵搬屋係好正常嘅事」、「下次搬屋我都坐地鐵」、「搬屋搬廠搬寫字樓搭港鐵啦」。

根據港鐵網站所列《香港鐵路附例》，乘客必須遵守行李呎寸規定，除非得到港鐵公司書面特准，否則每名乘搭市區線列車的乘客「只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李」。至於有需要攜帶樂器或體育用品的乘客，可向港鐵公司申請「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」，持證人可攜帶1件較大型樂器或體育用品，於指定服務時段進入港鐵範圍，而該用品連容器計算的長闊高相加呎寸總和不可超過235厘米、任何一邊的長度均不超過145厘米。

涉事鐵架及膠櫃明顯已超出條例所限，亦顯然並非大型樂器及體育用品。《香港01》正向港鐵查詢。