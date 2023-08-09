神級勸交！地鐵2男子吵架　旁邊大哥1句制止　網民：教科書式勸架

高峰時間坐地鐵人多擠迫，少不免容易與人產生碰撞。內地有2名男子上車時推撞，後方男子心急上車而出手推了前方男子，他們隨即在車廂中爭執。眼見2人吵架漸見激烈，旁邊1位大哥即時開聲制止，表示「打贏坐牢、打輸住院」，而且打一拳就要賠償1萬人民幣（約1.1萬港元），2名男子聽到後即時安靜下來。有網民笑指這種勸交方式堪比「教書式勸架」，紛紛大讚。



廣東深圳地鐵車廂中，有2名男子上車時推撞，繼而口角。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於上周三（2日），廣東深圳地鐵車廂中，2名男子疑因進入車廂時發生肢體碰撞，繼而口角。他們站在車門位置緊挨彼此，高聲吵架，先進車廂的男子不滿身後男子推他，因此出聲責備「你憑什麼推我」。而後方男子竟指「我推你怎麼樣了？不能推你嗎」，又指自己要上車「你站那不動，（難道）我不推你啊」。而被推男子就認為車廂中仍有空間，而且對方最終也成功上車，根本不需要推人。

2人愈吵愈激烈，互罵「有毛病」、「神經病」等，被推男子之後轉身指罵。旁邊1位中年男乘客見狀，不想他們在狹小空間中打起來，於是霸氣出聲制止，「別打架，打贏了要坐牢的，打輸了要住院的。」，之後再加1句「打一拳（要賠）1萬塊」。此言一出，本來正氣在頭上的2人即時安靜下來。

影片曝光後，不少網民都大讚「勸架男」正義聰明，「勸架勸的霸氣，普法普的生動」、「大哥說得可真帶勁」、「給他們一個台階，退散了」，也有人笑言「大哥是懂勸架的，最終也是錢包控制了理智」、「貧窮使他們停止爭吵」。