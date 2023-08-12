1歲童暑天着長䄂衫疑熱到喊　同行女看手機懶理　聞乘客勸告更衰

未必每位成年人都懂得妥善照顧同行小朋友，1名90後媽媽在網上投稿，圖文並茂指出天氣炎熱下，見到1名女子在荃灣西站巴士總站「一拖二」登上巴士，其中目測大約5至6歲小朋友獨自坐在巴士右邊最前位置，但沒有扣上安全帶，如遇剎車恐會撞向前方；女子則抱着另1名目測約1歲大的小朋友坐在巴士左邊關愛座，當懷中小朋友鬧情緒時，她竟向他餵食懷疑爆谷。而小朋友疑因身穿長袖厚衣物，在焗熱情況下不適哭泣，女子卻只顧查看手機懶理，當其他乘客出聲要求她照顧好兒童，她卻只是大聲叫小朋友「咪嘈啦，咪喊啦」，令車廂更吵鬧。

帖文引來網民討論，有人認為「咁小問題都要被人放上網，1歲食爆谷唔會食唔到…6歲自己唔會坐唔到」，但不少人批評「個小朋友仲要着長䄂，咪癲」、「識生仔唔代表識湊仔，識湊仔唔代表識教仔，識教仔都唔代表識做人」。



小朋友懷疑天時暑熱身穿厚衣物，因而感覺不適哭泣，但同行女子沒有理會，繼續撳手機。（facebook專頁「生仔要考牌系列」圖片）

該名90後媽媽投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指本月8日下午3時許，氣溫高達32度，她從荃灣西站巴士總站乘搭路線43號九巴，見到有1名女子帶着2名小朋友上車，較年長孩子目測約5至6歲，年幼的約1歲，年長小朋友獨自坐在右邊最前位置，沒有扣上安全帶，旁邊亦無成年人陪同，女子則抱着年幼小孩坐在巴士左邊關愛座，樓主憂心「萬一司機急剎車，小朋友係絕對會向前撞」，當時車上有另外2名女子出聲勸告「小朋友咁坐好危險，你坐返小朋友隔離啦」，但對方表示「湊過好多個㗎喇，無問題㗎，佢鍾意自己坐」。

1歲小朋友此時開始鬧情緒，該女子竟向他餵食懷疑爆谷，但小朋友仍然大哭，女子繼續撳手機查看九巴路線，沒有理會哭聲。車上乘客再次勸告她應先照顧小孩，但女子表示「要睇咗班車先」，並大聲叫小朋友「咪嘈啦，咪喊啦」，令車廂更嘈吵。

樓主相信當時巴士剛剛開車，空氣不流通，但小朋友仍然穿着長袖棉衫和長厚棉褲，想像到焗熱得非常辛苦。

有網民留言指「當然每個人點湊都唔一樣，都唔會去干涉人哋」，但亦有人認為「識生仔唔代表識湊仔，識湊仔唔代表識教仔，識教仔都唔代表識做人」。（Getty Images）

帖文引來網民討論，有人留言指「咁小問題都要被人放上網，1歲食爆谷唔會食唔到啦，好多餅都好硬，佢地都食到，一粒唔駛咁大驚少怪。6歲自己唔會坐唔到，不過有位就最好一齊坐，可能真係小朋友要自己坐」、「其實我都出街成日見啲好細個又食朱古力，又食好多重口味嘅嘢！當然每個人點湊都唔一樣，都唔會去干涉人哋！」

亦有人懷疑「似係保姆，另外大嗰個唔想啋佢」、「個小朋友仲要着長䄂，咪癲」、「識生仔唔代表識湊仔，識湊仔唔代表識教仔，識教仔都唔代表識做人」。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）