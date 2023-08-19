22歲男網上推「專業代罵」每單百元：罵不贏不要錢　鬧過火被捕…

鬧人都是一門生意！長沙有男子在網上宣傳「代罵」服務，每單100元人民幣（下同，約107港元），「罵不贏不要錢」。客人需提供目標人物的社交平台帳號，讓他去留言或私訊鬧人，因服務「出色」引起關注。

當地警方認為男子言辭已去到公然網暴的水平，「他罵得特別難聽」，日前將他拘捕，處以行政拘留。男子透露去年至今已賺近1萬元人民幣（約10,700港元），除了有客人要求連續1個月持續騷擾鬧人外，有時客人玩遊戲和其他玩家出現矛盾，一樣會請他出馬。



內地有男子推出100元專業代罵服務，因為言辭過激，警方認為屬網上暴力，日前將他拘捕。（示意圖／Getty Images）

內媒報道，近年網上流行「代罵」服務，意即客人付一定費用後，會由商家或個人出面，以各種方式辱罵目標人物。其中22歲李姓男子早前因「100元一單網上代罵」被拘捕，他在網上以「專業代罵，罵不贏不要錢」、「強勢跟帖，刷屏罵人」作招徠。

李男供稱，去年發現有人在網上靠代罵服務賺錢，覺得有商機，10月時開展了代罵服務，在微博、百度貼吧等平台貼廣告，留下聯絡方式，客人聯絡他後再提供目標人物的社交平台帳號，包括微博、抖音、微信等等。他會直接在帳號留言鬧人或先加對方作朋友再私信攻擊， 一般一天內可完單。

李男（中）對網上辱罵他人舉動供認不諱。（微博圖片）

李男接單後，會對目標人物「劈頭蓋臉一頓亂罵，惡意進行人身攻擊，採用粗鄙、噁心的話語侮辱他人」。而且他同時創建了多個帳號，被目標人物拉黑或被封鎖，亦能立即換帳號繼續罵。

他表示下單的客人五花八門，有人因為感情糾紛、商家為利益互相抹黑、各明星之間的粉絲罵戰，甚至是玩遊戲的玩家出了矛盾，都會花錢下單。他試過有客人要求連續1個月持續騷擾目標，每天起碼罵一次。為展示自己的「戰鬥力」，他會不斷將對話截圖發給客戶，承諾罵到客戶滿意為止，而李男又因為「服務好」，在網上評價很高。

犯人和客戶之間的對話截圖。（微博圖片）

警方指今年8月初在網上平台發現許多「代罵」廣告，其中李男最引起關注，「他罵得特別難聽」，認為言辭己去到「網絡暴力水準」，行為構成公然網暴侮辱他人，造成惡劣社會影響，於是將他拘捕。李男對網上辱罵他人的事供認不諱，稱去年10月起經代罵服務獲利近1萬人民幣，目前他被行政拘留。

（綜合）