美孚新邨｜主力牆少規劃較彈性　裝修佬解構3大熱門設計重點

美孚新邨呢個屋苑除咗係全港首個大型私人屋苑之外，前身更加係美孚油庫。雖然部份樓齡超過50年，但依然係港人心目中嘅熱門上樓盤。今次裝修佬就同大家一齊解構3大熱門設計重點，比各位準業主參考參考！



美孚新邨雖然部份樓齡超過50年，但依然是港人心目中的熱門上樓盤。（裝修佬提供）

屋苑單位實用率極高 採光度十足

由於美孚新邨最早於1968年已開始興建第1期，所以單位間隔比較實用，而且普遍單位都較開揚，所以有不少戶主都會將單位客廳位置設計成一邊的大玻璃窗，引光入室，令空間感大增。

美孚新邨單位採光度高，不少戶主使用大地色系傢俬和地板牆身，令單位散發自然溫暖感。（裝修佬提供）

讓陽光灑進室內 增加木質傢俬氛圍感

而陽光可以更突顯出木質調的自然氛圍感，而美孚新邨單位採光度高，所以有不少戶主都希望使用大地色系傢俬和地板牆身，令單位散發著自然溫暖感。

舊式屋苑主力牆少 規劃空間較多

由於美孚新邨於早年興建，樓宇設計較為簡單，因此主力牆少，令間隔改動上更具彈性。有戶主指希望在客廳再另外隔出書房。而該單位完工後，由於客廳為較實用的日字廳或曲尺廳，即使另外間隔出書房，也沒有影響到客廳的空間感或採光度。

同樣地，由於空間規劃範圍大，有不少戶主為了希望能讓單位更有協調感，普遍都會採用開放式廚房的設計。除了令廚房設計更能完整地融入整體空氣的氛圍當中。烹調時也較通風，不但能分散熱空氣，還能享受客廳的涼風。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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