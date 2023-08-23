內地大媽持雙刀街上揮舞　途人慌忙走避　警方出動腳叉、菜籃制服

內地一段「大媽持雙刀上街」的影片在網上廣傳，1名大媽手拿2把大菜刀在鬧市上揮舞，嚇得民眾四散躲避。10多名警員接報到場後，用上防暴盾牌、腳叉，及市場膠菜籃，花了很大力氣才成功將大媽制服。



湖南長沙1名大媽在大街上持雙菜刀揮舞，嚇到民眾四散躲避。（微博影片截圖）

綜合內媒報道，事發於8月14日，湖南長沙1名大媽在大街上持雙菜刀揮舞，當時大街上滿是人群，眾人見狀即時後退並報警。數名警察手持防暴盾牌趕到現場，先對大媽進行規勸，不果後升級行動靠近她。1名警察乘機伸出腳叉勾住大媽左腳踝，她被拉扯得後退數步，左手反手就是一劈，狠狠劈向了警員手上的盾牌。大媽這時失衡倒地，掙扎着想站起，同時揮舞雙刀阻止警員靠近。

影片曝光：

除了有拿着腳叉的警員上前外，還有數名拿着市場黃色、綠色膠菜籃的警員一擁而上，套着大媽頭部及壓制她的雙手。後來再有數個協警幫忙控制大媽，最終超過10名警員聯手才能將她徹底制服。

影片曝光後引起網民熱議，有人認為警員左右閃躲，加上過程中還使用到市場膠菜籃，給人一種有欠專業的感覺，「一群爺們也摁不下一個老太婆」、「平時訓練還不到位啊」、「沒點像樣的武器嗎？」；但也有人為警員解畫，「功夫再高，也怕菜刀」、「砍一下可不是鬧着玩的」、「主要還是怕傷到人，不忍心下狠手」。

（綜合）