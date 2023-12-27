英語能力欠佳！應徵者欲放棄面試機會　暖心HR咁鼓勵終獲聘勁感動

常有聽聞求職者於面試時被HR（人事部職員）刁難，不過早前有打工仔就分享暖心事，指某次求職因為自感英文欠佳，當HR用英語面試時，他果斷決定於棄，但對方不只一直鼓勵他，還「一句句英文慢慢，慢慢咁對我講」。其後成功獲聘，簽約當天重遇該HR，對方貼心地為其翻譯合約內容，令他大為感動，故發文表達謝意「你真係幫咗我好多」。



有打工仔因英語能力遜色，面試遇HR以英文交談便想於棄，幸獲HR鼓勵，不只完成面試，還獲該公司聘用，故發文表謝意「你真係幫咗我好多」。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

「想講返啲正能量嘅事」，該打工仔在Facebook專頁「奴工處」以「我英文好差，有次面試要用英文，個HR竟然咁樣對我」為題發帖，指他裸辭任職的小型公司，求職時見行內有間國際大公司正在招聘，礙於其英文較為遜色，即使寄送履歷後都沒有期望會被錄取，明言「志在去拎下大公司面試經驗」，怎料稍後真的獲對方致電，並邀約他面試。

樓主透露，面試當天先是完成數個測試，然後便會見HR。對方最初以廣東話和普通話交談，他本來都能應付，接着突然轉用英語，他覺得難以對答，便向HR稱「我放棄啦」。但對方還是鼓勵他繼續嘗試，還「一句句英文慢慢，慢慢咁對我講」，讓樓主都不好意思放棄，便用他僅餘能說的英文回答對方問題，面試完成後還跟對方閒聊了一會。

其後HR因為有在面試表格上列明樓主英文欠佳，最終未能獲招聘部門考慮，但另有部門卻不介意聘請樓主。簽約當天，樓主重遇面試HR，對方明白樓主英文程度，貼心地「拎住份合約一行行去翻譯」，亦詳細解釋合約條款。後來樓主入職2年「一句英文都無講過」，不過他仍很感激該HR當天給他機會，「你真係幫咗我好多」，並引用古語「相由心生」來大讚對方，「呢位HR姐姐真係我見過最靚女嘅HR」。

HR突然以英語交談，樓主覺難應付欲放棄，但對方「一句句英文慢慢，慢慢咁對我講」，貼心地給予樓主鼓勵。（《合約男女》劇照）

有網民以樓主經歷，寄語他人不要「一竹篙打一船人」，「唔係個個HR都係有問題，師兄好彩遇到一個」、「見工遇貴人」、「標題誤導晒所有人」；不過另有人則釐清HR工作本份，「HR係有責任清楚解釋合約嘅每一個細節，就算我識睇佢都要講一次，呢個係作為公司代表嘅責任」。

有人指出雖然大部份公司只是面試時會以英文對答，日常工作不常用，但認為樓主不應「得過且過」，獲聘都應該要進修英文，「咁你就學啦，成世都咁好彩咩」、「如果兩年日日用英文，投稿人應該改善咗」；有留言則笑言這位HR和普遍HR截然不同，「HR姐姐係做社工？」、「可能主修翻譯？」、「From HR姐姐投稿」。

（FB「奴工處」）