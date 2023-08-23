男友想讀工程！港女憂變地盤佬「學壞」講粗口嫖妓　觀點震撼網民

「地盤爛仔文化黃賭毒乜都有，未來一定學壞。」有女生日前在討論區發文大呻，指和男友明年考DSE，殊不知對方近日立志讀工程，「但我真係好唔鍾意地盤佬」，怕對方將來不用落手落腳一樣會「好污糟」、「成身臭汗」，又怕男友會講粗口及嫖妓，而且起薪可能只得2萬多元，直言「職業點會唔分貴賤」，希望他找更體面工作。帖文引起熱議，許多網民質疑她對建築及工程界有刻板印象，「工程師同地盤佬好似有少少出入喎大佬」，有人更直斥樓主的觀點是在歧視地盤工人，引來一眾工程系學生反擊，勸她不如放過男友。



聽到男友想讀工程系，女生呻「但我真係好唔鍾意地盤佬，地盤爛仔文化黃賭毒乜都有，未來一定學壞」。（《激戰》劇照）

樓主在Dcard討論區發文，直指「接受唔到男朋友想讀工程」。她與男友將考下屆DSE，備考之際男友稱喜歡物理，「未來想做工程師，但我真係好唔鍾意地盤佬，地盤爛仔文化黃賭毒乜都有，未來一定學壞」。樓主認為「工程佬」開工「就算唔使落手落腳做都好污糟，唔想人哋放工勁sweet咁去半島食dinner，而佢成身臭汗咁約我」。

她又提到，從網上資訊得知工程師起薪很低，「得20k，唔係話要佢去做醫生律師，但至少做份得體少少嘅工都好吖」。她已和男友討論多次無果，而男友的預測分數不低，認為對方明明有其他選擇，「真係好難接受佢做地盤，但大家都好愛大家，點做好？」

帖文令網民傻眼，質疑樓主對工程不甚了解，「工程師唔係做地盤，見到你個post我都唔知講咩好」、「工程師跳個range好大，樓主嫌棄快啲放手啊」、「希望你唔好歧視做地盤嘅人，或者對佢哋帶有一啲刻板嘅負面印象。仲有工程師唔一定係做地盤，同埋人工都可以好高」。

網民指工程師和「地盤佬」分別很大，懷疑樓主有很深誤解。（《Sisyphus the myth》劇照）

有人推測樓主應該明白兩者分別，「唔係嘅，喺地盤做嘢都可以叫地盤佬㗎啦」，但她的言辭及對建築業描述，令網民直斥「咁嘅眼界，畀你做到醫生律師都冇X用、咁睇唔起人，做乜都無用」，提醒她不如先專心備考。

樓主後來補充指，「職業點會唔分貴賤，雖然講出嚟好多人會鬧我，但真心講清潔工同醫生畀人感覺都唔同啦，我其實唔係好care佢人工高低，係佢份工嘅工作文化問題，就算佢月入10萬都好，都好難proud of佢」。

她重申，男友分數夠入更好學科，而很多女網民都說男朋友從事工程行業後變壞，「真係好難接受未來有一日聽到佢成口粗口咁同我傾偈，又或者跟咗唔知邊個同事去叫雞」，但坦言如果工程是對方夢想，一樣會支持。

網民指工程分很多種，更批評樓主有很深的刻板印象。（《一半的一半》劇照）

帖文引起大批工程系學生反彈，紛紛反擊稱「原來我要落地盤，我自己唔知嘅」，更批評樓主言語攻擊所有建築業人士，「講到金融精英唔會黃賭毒，啲學生妹睇世界真有趣」、「嗰啲好似玩得仲勁」。

有讀建築及土木工程的網民更爆粗回應，「我只可以講，Ｘ你，到時出嚟做嘢人工夠我一半再講」，透露畢業4年月薪已達5.7萬。另有工程系畢業生指，今年剛畢業起薪的確在2萬出頭，要「齊牌」才會人工大幅上升，「工程完全唔係話磨年資hea就等上位嘅搵錢easy money」。

（Dcard）