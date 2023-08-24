「愛愛」完想梅開二度　女友開櫃發現呢樣嘢　台男即裸跪原因係咁

七夕節（農曆七月初七，7月22日）雖然已經過去了，但不少情侶已留下美好回憶。台灣一名男子也不例外，表示早前買好求婚戒指，準備當日求婚，不過七夕前數天他和女友「愛愛」後，打算梅開二度，但床邊的安全套剛好用完，女友起身打算從櫃內取新安全套時，懷疑開錯抽屜，因而發現他藏起的戒指盒。他指女友「一手拿着保險套，另一手拿着戒指盒走來床上」，他唯有改變計劃直接求婚，「雖然想留到七夕的驚喜被提前了，但這樣的求婚反而比原本的計畫更驚喜」。網民看過台男的求婚經歷紛紛爆笑，「一絲不掛地在床上求婚，給你一個讚」、「這樣裸身求婚算裸婚嗎？」。



樓主買好求婚戒指，準備在七夕當日給女友一個驚喜，並向對方求婚。（《關於我和鬼變成家人的那件事》電影截圖）

樓主本月20日在「Dcard討論區」表示，早前已買好求婚戒指，「準備在七夕時給女友一個驚喜並向她求婚。然而，事實總不會如預期發展」。他憶述當晚與女友在床上「愛愛」後，準備再來一次，「但床邊的那盒保險套用完了，女友走去一旁櫃子想拿新的保險套，結果她似乎是開到錯的抽屜」，意外發現他藏起的戒指盒。

樓主說當時他仍躺在床上沒有起身，直到他看見女友「一手拿着保險套，另一手拿着戒指盒走來床上」，深情詢問他：「這是……我想的那個嗎？」樓主見驚喜已被識穿，只好反問「妳想的是什麼？」，女友則貼到他耳邊，小聲問：「是戒指嗎？」

女友意外發現樓主意圖，令他未能實現計劃中的求婚驚喜。（《關於我和鬼變成家人的那件事》電影截圖）

樓主指當時心中出現各種想法，「否認嗎？還是要裝傻？轉移話題帶過去？把女友撲倒？直接承認？還是直接跪下去求婚了？」從女友堅定而溫柔的眼神中，他深知對方想法，所以決定直接向她求婚，接過戒指盒後跪下，但他坦言「不知到求婚要說什麼台詞！或許想了三秒鐘，但彷彿像是三個小時，當下緊張萬分的我，腦袋一片空白，想不出有什麼浪漫的台詞可以講」。最終他只簡單說出「我愛妳，跟妳在一起很幸福，妳願意嫁給我嗎？」，而女友亦立即冧爆直呼「我願意！」。

樓主將錯就錯，立即向女友求婚。（《關於我和鬼變成家人的那件事》電影截圖）

樓主笑指，幫女友戴上戒指之後，兩人繼續恩愛，留下了最特別的求婚回憶，「雖然想留到七夕的驚喜被提前了，但這樣的求婚反而比原本的計畫更驚喜。最後也祝福大家，有情人終成眷屬！」。

樓主的求婚經歷獲得多名網民祝福，同時留言笑指「一絲不掛地在床上求婚，給你一個讚」、「這樣裸身求婚算裸婚嗎？」、「這求婚場面好奇妙又好可愛，恭喜你們」、「好可愛的情侶，祝你們幸福一輩子！」

（Dcard討論區）