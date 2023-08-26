枕頭點清洗？唔好用洗衣粉？裝修佬教機洗枕頭5要訣｜生活百科

你有幾耐無洗枕頭？有專家指，當瞓覺時頭髮太濕或者成日流口水，都會搞到枕頭泛黃有污漬，如果唔恆常清洗就會搞到日日「與塵蟎共眠」！今日等裝修佬教話你知枕頭嘅正確清潔方法啦！



專家指最徹底的枕頭防污法是便用防水枕套。（GettyImages）

據外媒報道，美國福坦莫大學生物倫理學教授Elizabeth Yuko指出，舊枕頭泛黃主要由多個原因所致，最主要的成因是「汗水」，當人入睡時會排汗，而汗水會滲入枕頭套，甚至滲入枕頭，日積月累下便會形成污漬。另外，如果頭髮屬油性，或經常濕頭入睡，都有機會造成污漬；以及睡覺時流口水也會形成污漬。

由於污漬越久越難清理，故最好發現有污漬便即時清潔，教授又指最徹底是使用防水枕套，而平時應每年至少清洗枕頭2次。不過不是所有枕頭也能水洗日曬！

清洗方法



一般建議枕頭每隔三個月至半年要清潔一次，不是所有枕頭也能水洗日曬，因此必需先留意枕頭的水洗標籤。若使用了不適合的清潔方式，枕頭壽命縮短，更有機會變形而失去支撐力。以下介紹以下4款枕頭的正確清洗方法。

記憶枕及太空枕不適宜機洗，只需用有吸塵蟎功能的吸塵機，吸走皮屑和灰塵即可。（裝修佬提供）

記憶枕／太空棉枕頭

太空棉不能以洗衣機及乾衣機清洗，因為高溫會把當中海綿和聚氨酯等組織破壞，引致變形，因此只需使用有吸塵蟎功能的吸塵機，吸走皮屑和灰塵即可。另外太空棉枕頭一般會附送可水洗的保護套，因此只需清洗保護套即可。

乳膠枕頭

天然乳膠枕是枕頭中的高級品，一般比較昂貴，打理要比較小心。它不能以洗衣機及乾衣機清洗，因為乳膠太過粗暴對待會被撕裂。另一方面，水洗會使乳膠弄濕，就算外層乾掉，內層的眾多小孔可能無法乾透。同時高溫也會使乳膠枕脆化，所以不能日曬。

因此，乳膠枕的清潔方法與太空棉枕一樣，因此只需使用有吸塵蹣功能的吸塵機，吸走皮屑和灰塵，並放在陰涼處即可。

乳膠枕頭不宜機洗及濕洗，也不可用乾衣機烘乾，因高溫也會使乳膠脆化，所以也不能日曬。（網上圖片）

羽絨枕頭

羽絨枕頭的好處在於輕柔，保暖效果佳，因為裡面是動物的絨毛。由於是動物纖維，所以以陽光日曬，並於通氣位置吹，以除去濕氣、味道和殺菌即可。而羽絨枕不像羽絨衣，不建議水洗，避免絨毛因沾水而結成球塊，失去枕頭原有的形狀。

聚酯纖維枕頭

聚酯纖維枕即人造纖維，市面上非常常見，價格相對便宜，清潔也很方便。洗衣機的溫和模式清洗即可，同樣可以以日曬或乾衣機烘乾，不過如果使用機器清洗弄乾，建議不要使用長時間的模式。

機洗枕頭小技巧



以下幾點小技巧可以留意，可以延長枕頭壽命：

1. 避免使用洗衣粉

若洗衣粉未能溶解，就會殘留在枕頭內，所以用洗衣液為佳

2. 不需使用柔順劑

洗枕頭使用柔順劑的話會令枕頭失去蓬鬆度，因此緊記避免使用柔順劑。

清洗枕頭避免使用洗衣粉，因洗衣粉未能完全溶解會殘留在枕頭內，所以用洗衣液更佳。（資料圖片）

3. 同時清洗1個以上的枕頭

可考慮一次洗兩個枕頭，使洗衣機轉動得較平均

4. 使用溫和模式清洗

洗枕頭須使用溫和模式，畢竟大力拉扯轉動有機會令枕頭變形

5. 低溫用烘乾枕頭

若可以使用乾衣機烘乾枕頭，溫度也不能太高

如用乾衣機烘乾枕頭，溫度也不能太高。（資料圖片）

枕頭使用期限



但枕頭由於是消耗品，所以枕頭需要定期更換，避免失去支撐力。以下是不同枕頭的更換時間：

●太空棉枕：2-3年

●乳膠枕：2-3年

●羽絨枕：2-3年

●聚酯纖維枕：3個月

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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