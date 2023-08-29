悲！家人借巨債送美國留學　22歲男看店檢查手槍走火爆頭慘死

22歲印度青年今年初到美國深造，早前在商店獨自看店時檢查手槍，意外對住自己頭部開槍自轟，當場死亡。在印度的青年家人知悉噩耗後，悲痛不已，由於家人早前為了送青年赴美，不惜賣掉田地及借下400萬盧比（約38萬港元）巨債，令他們不但失去至親，還要揹負巨額債務，情況雪上加霜，因此他們希望透過網上眾籌，為青年籌措運送遺體返國費用，讓他得以回鄉安息。



22歲青年潘卡吉在美國看店時檢查店主手槍，結果走火中槍死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，來自印度的22歲青年潘卡吉（Pankaj Rana），於本月21日中午約1時，在美國阿拉巴馬州錫拉科加一間商店工作時，從櫃台下拿出店主手槍檢查，其間用槍口對住自己臉部，下秒不慎走火被子彈擊中頭部倒下，當場死亡。1名休班消防員路經該店，發現潘卡吉躺臥在血泊中報警。整個可怕事發經過被店舖閉路電視拍下。

潘卡吉身在印度的家人獲悉噩耗後悲痛不已，他們指去年12月才向旅行社支付了400萬盧比（約38萬港元），送潘卡吉到美國追尋更光明前途。家人為了湊夠資金，不惜賣掉1英畝農田，並四出向親友借錢，沒想到潘卡吉才剛開始寄錢回家幫忙還債，短短幾個月內便命喪異鄉。

潘卡吉家人又指，希望能盡快將潘卡吉遺體運回家鄉，但他們負擔不起龐大運送費用，盼當地政府提供援助，並在網上籌措資金，好讓潘卡吉返回故鄉安葬。