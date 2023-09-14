巴士乘客轟車長拒埋站！怒斥：我拎住重嘢　車長提2關鍵網民力撐

截巴士不揮手？香港網絡日前流傳影片，顯示有巴士車長和乘客在巴士總站激辯，結果要由站務職員調停，該名乘客炮轟巴士車長未有埋站，車長則反駁乘客當時未有揮手，「我過咗佢就起身截住我」，認為自己已響咹示意，「你坐喺度呀嘛」；惟乘客指他當時手持重物，才會坐下等車，「我拎住重嘅嘢，你唔埋站喎，係咪要埋站呀」。不過網民一面倒批評乘客無理，指沒遞手截巴士當然不會埋站。



有巴士乘客在總站下車後投訴車長一度未埋站上客。（fb群組「元朗吹水區」影片截圖）

有網民日前在facebook群組「元朗吹水區」上傳影片，顯示巴士車長、車站職員及1名穿黑色背心乘客在理論，但他形容該乘客為「刁民」。

約1分半鐘的影片顯示，司機稱該名乘客當時坐在站口，「我過咗佢就起身截住我，大佬」。該乘客反駁他當時手持重物，「你唔埋站呀，你冇埋站」。司機指乘客當時未有揮手截車，乘客反駁「有人喺度，成個大站嚟」、「我拎住重嘢呀」、「我喺巴士站嗰度唔坐喺度做咩嘢呀」。司機續稱他當時有響咹，「我呠咗啦老友，你坐喺度呀嘛」。

職員籲兩人冷靜，乘客行向拍片者方向，問：「我想問吓我係巴士站唔可以坐咩，我拎住重嘅嘢，你唔埋站喎，係咪要埋站呀，你埋站先得㗎喎。」職員稱理解乘客有不滿，但不應攔住司機不讓他離開。

乘客解釋，他是不滿司機未有交代當時情況，畢竟該路線要30分鐘才有一班車，「我冇理由企喺度，梗係搵張櫈坐」，但司機指他當時真的看不見有乘客要上車，「我唔係唔想停畀你呀」。

片段引起熱議，但留言一面倒認為乘客理虧在先，「手又殘唔遞手，腳又跛車到又唔起身，把口仲要死撐，不知所謂嘅人」、「連阿婆都識啦，你唔遞手巴士點會埋站呀，急煞車罔顧巴士上所有成客嘅安全去接你一個，見到你上車我一定問候你全家」。有網民又嘲諷乘客不停重複自手拎重物，「廢噏一輪就當係自己啱」、「而家啲人坐車唔識，落車又唔識撳鐘！」。

根據《公共巴士服務規例》，巴士車長須在每個顯示所有巴士均應在該處停車的巴士站停車，而在沒有顯示所有巴士均應停車的巴士站，如乘客提出要求，車長須在巴士站停車以放下乘客；如巴士尚未滿載，當有擬成為乘客的人示意時，須在該巴士站停車以接載該人。換言之，除了必需停車的巴士站，要在其他車站下車的乘客需提出要求（撳鐘），而需要登車的乘客亦要示意（例如揮手）。

（facebook群組「元朗吹水區」）