久別重逢！人夫見工遇前女友　「那些年」回憶湧心頭　結局好窩心

突然和前女友遇上，難免會有些許尷尬。有已婚男在網上表示，年輕時和當時女友因「溝通唔到，所以分手」，自此再沒有聯絡，直至有一天去見工時，在該公司見到有人開門，發現對方原來就是前女友，雙方即時寒暄數句，見工男等候面試時憶起「那些年」的甜蜜和苦澀，但沒有影響到面試表現，最終成功獲聘，2人變成同事關係，而雙方一早各自成立家室，2個家庭的成員亦因而認識，彼此過着美滿家庭生活。網民留言指「大家另一半都冇介意，做唔成情侶，但換個身份繼續支持大家，唔係個個做到」、「可以做返朋友都幾好」。



樓主表示與前度女友拍拖時間不長，「但因為嗰時仲細，溝通唔到，所以分手」，雖然「未至於反晒面，只係冇再聯絡幾年」。（示意圖/趙善恆ig圖片）

樓主在「連登討論區」表示，與前度女友「拍拖時間唔長，但因為嗰時仲細，溝通唔到，所以分手」，雖然「未至於反晒面，只係冇再聯絡幾年」。

有一天，樓主前往見工，在公司按門鐘後等候員工開門，，由於大門採用磨砂玻璃設計，所以只是隱約見到有人走近開門，樓主抖擻精神準備打招呼時，但一開門雙方大感意外，原來前度女友在此工作，當時開門迎接樓主。

樓主見工時前度女友開門迎接他，雙方大感意外。（示意圖/《和解在後》電視截圖）

樓主頓時「口窒窒」，再次望向公司名稱，確認自己前往正確公司後，連忙解釋「嚟見工㗎，乜咁啱呀」，前度女友指示他入來坐下填表，並指「你填完就叫我，我返去做嘢先」。

樓主形容「短短幾句對話，但感覺好似過咗幾年咁」，他坐下填表時回憶不斷湧上心頭，「諗返起由第一日相識到拍拖、分手，開心、唔開心嘅事」。當填完表交回給前度女友及等候面試時，他心裏還猶疑是否該繼續見工，「如果係佢見我咁點？」，又憂慮縱使見工成功，「同一間公司做嘢會點？」。幸最後並非前度女友負責面試，而他離開時都有向對方道別，「之後呢段時間我（樓主）都冇搵佢（前度女友）」，他稱自己早已放下該段感情，不想打擾對方，「亦都冇諗過一齊返」。

樓主以為新工沒有下文，豈料接連有第二輪及第三輪面試，最終獲聘用。（示意圖/趙善恆ig圖片）

樓主以為新工沒有下文，豈料接獲第二輪面試通知，前度女友見到樓主後，面對面叫他加油；去到第三輪面試，樓主終獲聘用，雙方經WhatsApp重新聯絡，提及「估唔到咁巧合，再傾下近況」。

樓主形容「呢次見工就好似幫哋地破冰咁」，稱雙方多年沒聯絡，但這種情況下遇上再當朋友，雖然成為同事，但因為不同部門而不會經常接觸，「我哋都知朋友關係係最舒服」，又指各自成家，雙方家庭現時都認識，有需更會互相幫助。

樓主指與前女友雖然成為同事，但因為不同部門而不會經常接觸，「我哋都知朋友關係係最舒服」。（示意圖/趙善恆ig圖片）

帖文引來網民討論，紛紛留言指「好多人分咗手，其實都會放唔低諗住前度」、「大家另一半都冇介意，做唔成情侶，但換個身份繼續支持大家，唔係個個做到」、「可以做返朋友都幾好」、「好平凡但係又好實在嘅故事，謝分享」。

（連登討論區）