韓女直播主港鐵站疑遭摸胸非禮　影片瘋傳震驚網民　1舉動掀爭議

在港鐵站內非禮這麼猖狂?本港網絡瘋傳1段影片,指有韓國女直播主在港鐵站內直播期間,被南亞裔男子貼近纏繞,男子更疑摸女直播主胸部。女直播主受驚推開對方,呼叫「Please help me(請救救我)」,男子則急步離開。

影片引來網民關注,直呼恐怖,「好X黐線,直接行上去摸人」、「地鐵站都咁狼死」、「嘔心」。也有網民認為女事主當時應大叫求救,「應該大叫help,而唔係細細聲咁講」、「你愈驚佢愈大膽,你大大聲叫呢啲X樣先識驚」,惹來其他網民質疑「合理化非禮?唔叫就可以搞?」、「唔好blame the victim(不要責怪受害者)」。



本港網絡瘋傳1段影片,指韓國女直播主在港鐵站內直播期間,被南亞裔男子貼近纏繞,男子更疑摸女直播主胸部。(影片截圖)

網上流傳影片長26秒,剪輯自1名韓國女直播主Twitch直播片段。事發時為深夜時份,該直播主由街頭前往中環港鐵站期間,被1名南亞裔男子纏擾,作出肢體接觸行為,包括搭膊頭及「翹」手臂。

影片見到,南亞裔男子把女直播主逼到牆邊,並在其耳邊指「I am alone, come with me(我獨自一人,跟我來吧)」,女直播主背向男子想躲避,不斷說「I am not alone(我不是獨自1人)」。直播畫面中,粉絲紛紛留言勸她「Run(逃走)」、「Shout out(大叫)」、「Call police(叫警察)」。

南亞裔男子未有停手,竟強行壓着女直播主並伸手到女方胸部位置,疑似摸胸,女直播主嚇到發出聲音,之後推開對方並加快腳步,同時呼叫「Please help me」,繼續入站,南亞裔男子見狀往反方向急步離開。女直播主驚魂未定,喘氣聲連連,旁邊男子經過問是否需要幫忙,女直播主則回應「I’m good,thank you so much.(我沒事,感謝)」。

女直播主之後推開對方並加快腳步,同時呼叫「Please help me」,繼續入站,南亞裔男子見狀往反方向急步離開。(影片截圖)

影片引來網民關注,「好X黐線,直接行上去摸人」、「地鐵站都咁狼死」、「嘔心」、「咁X癲?」、「旅行遇到呢啲事真係好慘,叫佢網上落案乜都好,起碼留底」。亦有網民指出,涉事男子「條梯1個人都冇就嚟料,一有人即刻鬆人」,動作利俐落,看似「慣犯」。

不過也有網民質疑女直播主應對方式,「應該大叫help,而唔係細細聲咁講I am not alone,因為其他人真係唔知你做乜」、「你愈驚佢愈大膽,你大大聲叫呢啲x樣先識驚」。不過相關留言被其他網民反駁,「合理化非禮?唔叫就可以搞?」、「唔好blame the victim」、「可能驚到俾唔到反應大叫」、「驚起上嚟真係會hang機」。