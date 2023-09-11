韓女直播主港鐵站疑遭摸胸非禮　影片瘋傳震驚網民　1舉動掀爭議

在港鐵站內非禮這麼猖狂？本港網絡瘋傳1段影片，指有韓國女直播主在港鐵站內直播期間，被南亞裔男子貼近纏繞，男子更疑摸女直播主胸部。女直播主受驚推開對方，呼叫「Please help me（請救救我）」，男子則急步離開。

影片引來網民關注，直呼恐怖，「好X黐線，直接行上去摸人」、「地鐵站都咁狼死」、「嘔心」。也有網民認為女事主當時應大叫求救，「應該大叫help，而唔係細細聲咁講」、「你愈驚佢愈大膽，你大大聲叫呢啲X樣先識驚」，惹來其他網民質疑「合理化非禮？唔叫就可以搞？」、「唔好blame the victim（不要責怪受害者）」。



本港網絡瘋傳1段影片，指韓國女直播主在港鐵站內直播期間，被南亞裔男子貼近纏繞，男子更疑摸女直播主胸部。（影片截圖）

網上流傳影片長26秒，剪輯自1名韓國女直播主Twitch直播片段。事發時為深夜時份，該直播主由街頭前往中環港鐵站期間，被1名南亞裔男子纏擾，作出肢體接觸行為，包括搭膊頭及「翹」手臂。

影片見到，南亞裔男子把女直播主逼到牆邊，並在其耳邊指「I am alone, come with me（我獨自一人，跟我來吧）」，女直播主背向男子想躲避，不斷說「I am not alone（我不是獨自1人）」。直播畫面中，粉絲紛紛留言勸她「Run（逃走）」、「Shout out（大叫）」、「Call police（叫警察）」。

南亞裔男子未有停手，竟強行壓着女直播主並伸手到女方胸部位置，疑似摸胸，女直播主嚇到發出聲音，之後推開對方並加快腳步，同時呼叫「Please help me」，繼續入站，南亞裔男子見狀往反方向急步離開。女直播主驚魂未定，喘氣聲連連，旁邊男子經過問是否需要幫忙，女直播主則回應「I’m good，thank you so much.（我沒事，感謝）」。

女直播主之後推開對方並加快腳步，同時呼叫「Please help me」，繼續入站，南亞裔男子見狀往反方向急步離開。（影片截圖）

影片引來網民關注，「好X黐線，直接行上去摸人」、「地鐵站都咁狼死」、「嘔心」、「咁X癲？」、「旅行遇到呢啲事真係好慘，叫佢網上落案乜都好，起碼留底」。亦有網民指出，涉事男子「條梯1個人都冇就嚟料，一有人即刻鬆人」，動作利俐落，看似「慣犯」。

不過也有網民質疑女直播主應對方式，「應該大叫help，而唔係細細聲咁講I am not alone，因為其他人真係唔知你做乜」、「你愈驚佢愈大膽，你大大聲叫呢啲x樣先識驚」。不過相關留言被其他網民反駁，「合理化非禮？唔叫就可以搞？」、「唔好blame the victim」、「可能驚到俾唔到反應大叫」、「驚起上嚟真係會hang機」。