三餸飯店午市現人龍　港男怒轟學生阻買飯：學校唔係包晒伙食咩？

香港人生活節奏急促，任何事也講求快靚正，兩餸飯店成為不少人解決三餐之選。有港男近日就在討論區發文，指開學後大批學生於午飯時間購買三餸飯，令飯店出現長長人龍，連累同樣需要買飯的他，因此怒批：「學校唔係包晒伙食㗎咩？點解會畀學生出街買飯？」不少網民看過帖文也直斥樓主橫蠻無理，指學生們自行解決午飯屬正常不過的事，質疑樓主「有冇喺香港讀過書㗎？」。



有港男指開學後大批學生於午飯時間購買三餸飯，令飯店出現長長人龍，連累同樣需要買飯的他。（示意圖，資料圖片）

該名港男早前於親子王國討論區以「應否禁止三餸飯賣畀學生？」為題發文，指開學後大批學生於午飯時段「瘋狂去買三餸飯」，導致店舖外出現長長人龍，連帶影響需要買飯的他。

樓主對於需要排長龍買飯感不滿，指出學生的午餐理應由學校代為安排，「學校唔係包晒伙食㗎咩？點解會畀學生出街買飯？」。他更貼出1張某學校於2010年發出的「違規紀錄通知」，內容指有學生因「去麥當勞食早餐」而被記2個缺點，質疑外出買三餸飯的學生同樣已犯校規，「啲訓導去晒邊？以前不嬲嚴禁學生出街食老麥㗎喎，無晒規矩？」。

樓主貼出1張某學校於2010年發出的「違規紀錄通知」，內容指有學生因「去麥當勞食早餐」而被記2個缺點，質疑外出買三餸飯的學生同樣已犯校規。（親子王國討論區圖片）

帖文引來網民熱議，不少人反嘲樓主「有冇喺香港讀過書㗎？」，直指學生哥午飯時自行買飯屬正常不過的事，批評樓主不許他人用膳說法橫蠻無理，「中學自己搞掂㗎喎，仲要學校安排？人哋都係食餐晏仔，打工仔，學生都要食飯啦，搞咩咁小器啊？」、「唔知以為你好巴閉，喺度同人講規矩，原來喺度嫌啲學生同你爭飯食」、「你要食飯，人哋都要食飯㗎，咁你帶飯食，咪唔使排隊」。

不少網民看過帖文也直斥樓主橫蠻無理，指學生們自行解決午飯屬正常不過的事，質疑樓主「有冇喺香港讀過書㗎？」。（示意圖，資料圖片）

樓主其後回應網民留言，指三餸飯不適合發育時期學生，「三餸飯又煎炸又三高，邊度啱發育期嘅學生食？佢哋實叫炸雞翼啦，學校飯餐目的就係要健康，點可以畀街嘅飯佢哋食？」。

不過網民再次反駁，指三餸價廉物美而且方便，理應讓學生自行選擇，「你呢啲上年紀先驚三高啫，後生仔講咩三高呀？」、「佢父母都未管、驚，你去管？唔通要父母準備飯盒畀佢？若果係咁大問題，大把大人三高啦，咁係咪要全部三餸飯都唔准開」。