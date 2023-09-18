悲劇！3個月大男嬰被保母「平躺變俯臥」　20分鐘後掙扎氣絕身亡

照顧嬰兒做錯一步可大可小。馬來西亞有1對專業人士夫婦將3個月大男嬰放在托兒所，1名保母將原來平躺的寶寶改成俯臥，長達20分鐘，最終掙扎約10分鐘後氣絕身亡。托兒所持牌人巡視時發現寶寶有異送入院，急症室醫生施以長達1小時心肺復蘇法（CPR）卻無力救回一命，檢查發現男嬰早已斷氣。警方接手後翻查閉路電視，見到寶寶被改變睡姿後動作愈來愈小直至不動，現帶走持牌人及助手，將循疏忽照顧孩子方向調查。



托兒所保母將3個月大男嬰擺成俯臥，最終令他氣絕身亡。（示意圖／Getty Images）

馬來西亞《中國報》報道，當地有托兒所保母將3個月大男嬰擺放成俯臥，導致他氣絕身亡。事發於9月11日，馬來西亞芙蓉市一對夫婦將3個月大男嬰送到托兒所，托兒所持牌人巡視時發現男嬰有異送入院，而男嬰在托兒所急症室都曾接受心肺復甦法（CPR），仍是無力回天。

消息指，托兒所共有5名保母，包括持牌人，3人負責照顧樓下寶寶，另2人照顧樓上的。事發時，持牌人和助手到樓上查看，發現有男嬰昏迷，馬上進行CPR但已無反應，即送他入院。急症室醫生發現情況危急，替男嬰進行長達1小時CPR，但仍是無反應。

托兒所保母將3個月大男嬰擺成俯臥，最終令他氣絕身亡。（示意圖／Getty Images）

醫生檢查後證實男嬰在送院前已經斷氣，向警方報案。警方表示當日下午4時接報，翻查托兒所閉路電視紀錄，發現有保母當日下午2時，將原來平躺的寶寶改為俯臥約20分鐘。寶寶原本不停擺動手腳，但慢慢開始動作變細及變少，再過10多分鐘後沒有再動。

據悉慘死男嬰父母為專業人士，母親是森州環境局職員，寶寶是他們第二個孩子。警方目前帶走持牌人及助手扣留調查，正援引2001年兒童法令第31條（1）「父母和監護人疏忽照顧孩子，導致孩子暴露在危險下」調查。

（綜合）