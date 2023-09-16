2張2R相印同相紙　顧客投訴無剪開網店咁講　網民傻眼：仲係2R？

不少人仍然花錢曬相，希望令珍貴回憶變成實物保留在手，倍添意思。有消費者日前在網上投稿大呻，幫襯一間網店沖曬2R尺寸相片，結果收到2張2R相片相連並排在同1張底紙上，曬相舖稱全因轉換供應商所致，反要求客人自行剪相。事主指網店「隔好耐先覆」，事前亦沒有在網站提及有關情況，最不滿的是當他反問店主如果易地而處時會有何反應，網店仍堅持己見回答「自己剪開佢」。事件令網民傻眼，笑言「要自己剪，點解唔自己列印？」、「真心好笑，畀咗笑」、「咁樣仲係2R？」。



事主收貨後，發現兩張2R相曬在同一張上，於是詢問對方，形容對方「隔好耐先覆，根本冇歉意」。（facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」圖片）

事主投稿至facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」，同時上載對話截圖，表示自己上年幫襯涉事網店購買相冊，以及沖曬2R同3R相片，當時質素沒有太大問題，加上見到有朋友在網上追蹤該網店，所以今年繼續幫襯對方，今次只曬2R相片。

可是事主收貨後，發現所有2R相以兩張一組並排曬在同一相紙上，於是詢問對店主，認為回覆敷衍，「仲要隔好耐先覆，根本冇歉意」。她不滿網店僅以轉了相紙供應商作為沒有剪裁相片的理由，更要求客人自行「做多少少功夫」，又指店方沒有在網站提過會將兩張2R相片相連並排列印在同一張相紙上。

事主直言本來收到相片就立即可用，不滿現時要自己剪裁，要求退錢退相，但網店堅持提供了2R相片，只要事主肯剪，就是2R尺寸。

事主坦言「剪唔係問題，亦都唔係因為貪嗰少少錢」，但最不滿是店方的態度，「覺得自己冇問題先條氣唔順」。事主反問店方如果易地而處時，會有什麼反應，網店仍然堅持無錯，回答「自己剪開佢」。事主直斥「人無恥便無敵」，稱如果店方肯重新提供一批尺寸正確的2R相片會「條氣順啲」，但現時變成網店「怪返個客唔剪，係個客嘅問題」。

帖文引來多名網民討論，笑言「要自己剪，點解唔自己列印？」、「第一次見曬相要自己剪」、「真心好笑，畀咗笑」，更有人要求事主公開網店資料，避免其他人中招，甚至網民懷疑網店違反《商品說明條例》，「兩張相連埋唔叫2R，可以報海關」。

（facebook專頁「西店Hi客之道 Hispitality Secret」）