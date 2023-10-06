親戚一家三口月入$5萬仍因1事可住公屋　樓主呻不公　網民：識玩

現居公屋住戶如有家庭成員人數加減，需申請加名或除名。日前有網民在網上分享親戚家庭狀況，表示親戚家中有長者早年與家人同住公屋，後因種種變更及小兒子結婚，除名後只留下她1人在中屋住了20年。近來她的小兒子再婚後，帶同妻兒遷回上址，並成功通過入息審查及加名。但此事就令樓主感到不公，表示「真心覺得好唔抵！親戚3人家庭搵5萬都可以上到公屋」。



有網民日前大爆親戚3人家庭月入5萬，稱要照顧獨居公屋的年邁母親便加名成功，一家順利遷入公屋居住。（《香港愛情故事》劇照）

有網民日前在公屋討論區發帖，表示親戚一家自多年起就住公屋中房，後來除名後只餘下家庭中的母親和小兒子2人居住，「除除下得返2個名」。小兒子約於20年前結婚買樓，除名遷出後就只剩下母親仍在中房居住，「1個人一路就住左廿年」。

樓主又透露，親戚家的小兒子經歷離婚再婚、賣掉私樓又在外租屋，早前與再婚妻子生下孩子後，便舉家搬回母親住的公屋。樓主指，他們以照顧老人家為由申請加名，順利在母親一直居住的公屋加名，不用重新輪候就能有公屋住，令樓主不解，「入息審查後加返名 ，又加到喎！」。

樓主又指，現時新申請如果3人月薪共5萬元根本無法申請公屋，加名限制卻較寬鬆，質疑「對排咁耐公屋嘅人真係唔抵啊」。

有網民認為樓主親戚跟足程序申請，加名成功亦是無可厚非的事。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引起網民熱議，有人對樓主親戚能如此輕易加名感到不解，「點解會加到名嘅？唔係話刪除咗，就永遠不能加返嗎？」，有網民就解答「有老人家就可以加返」。

雖然有不少人都認同樓主，認為確實「唔抵」，但也有人認為樓主親戚跟足程序申請，既沒違規，亦沒違法，只能接受，「都無辦法舉報，人地審查過咗」、「咁佢又無呃人嘅」、「遊戲規則就係咁，你只得話人哋識玩」、「佢都係住返嗰到，又唔係另外畀多間佢」、「大把人係咁，嬲得幾多」。

據房委會資料，如年長公屋租戶的戶籍內沒有成年子女，可申請加入最多一名成年子女（及其家庭成員），若戶籍內有其他成年子女，不論婚姻狀況，都不得申請加入其他成年子女。以此方式申請加名的整個家庭都必須經過「全面經濟狀況審查」，會以經修訂後的「富戶政策」的水平審查入息及資產淨值限額。以4人家庭為例，入息超過154,750元或資產淨值逾310萬元才需遷出公屋。

加戶後的成年子女要簽承諾書，表明會與年長父母一起和諧生活，克盡孝道， 而在正常情況下，分戶申請不會受理。

（公屋討論區）