勵志！18歲青年開咖啡店　開張日拍烏蠅放負影片瘋傳　結局超暖心

高中畢業的18歲澳洲青年，創業開了1間咖啡館，可是在開幕當天卻沒有人來捧場。曾用心佈置付出，卻得不到預期的反應，只能望着空蕩蕩的店面，令他大失所望。青年唯有在社交平台放負抒發情緒，並將自己連日辛勤籌備的佈置情況，以及開幕日的冷清影像拍下，影片題目更寫上「開了一間咖啡店，但沒有人來」。可是影片隨即被瘋傳爆紅，得到逾130萬次點擊率。不少網民紛紛回應支持他，並身體力行光顧，令青年感動不已，並鼓勵其他有夢想的人勇敢追夢。



18歲的湯姆今年7月剛高中畢業，便在南澳阿德萊德的漢多夫（Hahndorf）開設了名為「Homeboy」的咖啡店。（影片截圖）

綜合外媒報道，18歲的湯姆（Tom Oswald）在今年7月，剛高中畢業，便在南澳阿德萊德的漢多夫（Hahndorf）開設了名為「Homeboy」的咖啡店。由於連日來他用心佈置店面，並準備不同的食物，為13日開幕日做好準備，湯姆也滿心歡樂等待客人光臨。

可是開幕當日，店面水盡鵝飛，連1個顧客也沒有，令湯姆十分失望，他於是拍片抒發自己的負面情緒，影片題目為「開了一間咖啡店，但沒有人來」，完全令人感受到他的沮喪。但湯姆在影片中落力介紹咖啡店，指「Homeboy」是咖啡店兼擺放藝術品的小店，平時會提供咖啡、牛角包及曲奇等小食，而牆上所掛的畫作亦可供客人選購。

從短片可見，店面裝修有格調，空間十分舒適，湯姆亦準備了一些甜品及小食，可看出他花了不少心思。而最令人意外的是，影片一出迅即被瘋傳，獲逾130萬次點擊率。

不少網民看到影片後紛紛表示會去捧場，「藝術與咖啡？都是我的最愛」、「我在阿德萊德，這星期會去」，更有人秒速身體力行支持，「30分鐘後到」、「周末見」。更有越洋網民笑言「我正在買機票，為了支持這位青年的咖啡店」，並有人提出建議如果做宣傳吸引顧客， 「舉辦一個小型活動！做廣告，發傳單，如果你的咖啡館不錯，客人就會來！」。

「Homeboy」在網上爆紅，當地居民也前來支持，讓湯姆十分感動，他直言「這輩子最瘋狂的一周」，「最忙的一周，感謝所有來支持的人」，得到客人支持，令湯姆信心大增，鼓勵其他追夢者勇敢嘗試。