稱搭巴士被操普通話女子打尖　港男企車頭理論　不滿未獲力撐惹議

被打尖到底應多一事不如少一事，還是應據理力爭？有港男於網上發文，指於灣仔菲林明道排隊乘搭九巴時，遭一名操普通話女子打尖。他不滿要求女子下車重新排隊不果，向車長反映，車長卻冷處理事件，他更遭其他候車乘客斥責。港男心有不忿站在車長旁位置，拍片與其他乘客理論，有身處車外的男子指責他與打尖女子同樣自私，「搞到全部人上唔到車」，港男則認為應爭取公義。事件擾釀一輪後，港男終放棄爭論，走進車廂中。

帖文引來熱議，有網民指車長被指責是無辜受罪，認為巴士到站時車長並不清楚排隊情況，加上爭論影響到他人，令港男不獲在場乘客力撐。不過也有網民支持樓主，指出「打尖、噪音滋擾、頂凳背，一個都不能饒」。



有港男網上發文指出，於灣仔菲林明道排隊乘搭九巴時，遭一名操普通話女子打尖，他不滿要求女子下車重新排隊不果，雙方因而爭論。（「屯門公路塞車關注組」影片截圖）

該港男於facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，不滿指「點解上部960車，車長容許其他人打尖？叫佢排返去後面，成班人仲要X返我」。港男表示，他在巴士站看着前一班來往屯門（建生邨）及會展站的960線巴士載滿乘客後駛走，排在第二位等車。當下班車到達時，他指原本站在960C路線隊伍的1名操普通話女子突然打尖，「一嘢喺你面前插上嚟」，女子聲稱一直排隊，是960線巴士隊頭候車乘客「逼咗佢去960C個位」。

港男不滿被打尖，當場理論卻不獲同場乘客支持，心酸道「香港人只會理自己，排隊呢啲基本嘢都唔理」，又於帖文道歉，「同影響到的乘客講聲唔好意思」，但他認為「呢啲先係公義，係要爭取的」。

事發影片顯示，車外有一男子批評港男，「阻住全部人上車呀，大佬呀，我哋等咗幾X耐車呀」。（「屯門公路塞車關注組」影片截圖）

港男上載了一段約1分鐘長影片，可見他站於車廂內車長位置旁邊，與車外候車乘客理論，現場多人鼓噪。車外有一男子批評港男，「阻住全部人上車呀，大佬呀，我哋等咗幾X耐車呀」，港男則回應，「喂咁有個人打尖，佢落返車咪可以囉，你點解唔叫佢落車呀，佢打尖喎依家，我好想落車呀？你真係搞笑㗎，你話我戇X呀，阿生」，車外男子聞言攤開雙手直言「係呀」。

港男繼續指出，「係囉，但係嗰個人打尖喎，點解我叫嗰個人打尖落返嚟……」，車外男子打斷道「你而家搞到全部人上唔到車」。港男反問「咁係咪就係可以打尖先，我想問」，車外男子再批評「你都係自私喎」，港男仍然堅持：「我淨係想請佢落去行返去後面」。車外男子不再爭論，改為建議「你上車啦不如」，港男續問「咁我就戇X啦，係咪呀，阿生」，車外男子再次直言不諱「係呀」。

車外男子批評，「你而家搞到全部人上唔到車」，港男反問「咁係咪就係可以打尖先，我想問」，車外男子聞言直斥「你都係自私喎」。（「屯門公路塞車關注組」影片截圖）

這時車外有女士加入勸說，「先生呀，你叫嗰個女人嚟企我呢個位啦」，港男說，「係呀，即係你叫我落返車，然之後行返落去最簡單囉，佢就唔係打尖囉」。車外男子無奈道「大家唔上車唔得㗎」，大媽重複道，「你叫佢嚟企我呢個位啦」。

港男改指，「車長話佢就可以打尖喎，搲晒頭，我真係搲晒頭，你話可以打尖」，車長則指出，「邊度有打尖嘅啫，人哋同你解釋咗」，港男再強調，「我嚟嘅時候佢唔喺度嘅」。此時，一直在車上、被指打尖的女子用普通話表示，「先生我讓你先，來來來，我本來就是讓你先」，港男聞言嘲諷「先先先先先，好好好好好，真係好搞笑㗎」，然後他放棄爭論走上巴士上層，有女乘客見狀無奈稱，「得啦得啦，快啲上車啦，哎呀，開車呀」。

港男指，「車長話佢就可以打尖喎，搲晒頭，我真係搲晒頭，你話可以打尖」。（「屯門公路塞車關注組」影片截圖）

帖文引來網民熱議，有人指出樓主為一己之私犧牲他人利益，「你犧牲所有人時間嚟搞場大龍鳳，好意思話香港人問題」、「班車成日脱班，就係多得你呢類人」、「你最錯就係架巴士仲有咁多位嘅時候做啲咁嘅嘢，如果架巴士無位頂晒閘，影響到自己嘅時候就唔會話你錯」。

有網民就指責樓主不應將矛頭指向車長，「架車咁多位都要為咗一條打尖友就去話個司機，係咪得閒無嘢做？」、「onX，你俾人打尖，你自己XX打你尖嗰個，你拉個車長落水把X，車長X知你邊個排先排後」、「一條線咁多個站，個個站嗰條隊都歸埋個車長管？真係叫你老X做埋佢啦呢份工，冇人入行揸巴士㗎喇，好地地揸轉車都俾你影上網」。

不過也有網民表示，明白樓主被打尖的感受和支持他的做法，「明白你感受，有時啲人排喺旁邊一嘢插上嚟就當自己排咗隊咁，我都試過俾人打尖，仲要係佢打我尖令到我無得坐，企足9個字，不過我無樓主咁有勇氣X人」、「而家啲獅子山下精神冇晒」、「支持樓主⋯⋯打尖、噪音滋擾、頂凳背，一個都不能饒」、「支持樓主，最憎人打尖，衰格。我見到都會出聲，不能縱容」。