港男公屋首派長康邨！預20萬裝修但被1點困擾　街坊：咁觀塘叫咩

輪候公屋時間長，獲分配單位後又未必啱心水。有港男日前發文，指首派青衣長康村康祥樓，2至3人單位面積有約260呎已夠住，到現場視察感覺景觀開揚，交通也便利，預料會花15至20萬元裝修，惟獨介意1點，「44年樓齡，樓下設施殘舊，人口嚴重老化，死氣沉沉」，遂詢問網民意見。

有網民提醒長康村樓齡未夠40年，擔心快拆是過慮，「有得住又多多要求，你要懂感恩」。帖文後來被轉載到青衣街坊群組，不少人直言希望樓主拒絕，認為他不應嫌老嫌舊，「咁都叫老化，咁觀塘嗰區叫咩」、「叫政府派一手樓半山畀佢住」。



港男排公屋首派青衣長康邨，認為2個人面積有約260呎已夠住。（示意圖／資料圖片）

樓主日前在facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」發文，指首派青衣長康村康祥樓，到現場看環境後，覺得景觀開揚通風，交通也便利，10多分鐘能到青衣和葵芳的港鐵站，「但44年樓齡，樓下設施殘舊，人口嚴重老化，死氣沉沉！」。

他續指快將要見房屋署主任答覆，現時心大心細，「諗住15至20萬全屋裝修，最怕我未死已經要拆，都唔知點好」。帖文引起熱議，部分人叫樓主放棄，「唔好諗咁多，直接放棄唔好要，等有需要人士住」、「唔講以為你買樓，多多要求」、「你首派仲有兩次機會呀，你急咩呢？」、「的確是老人邨，但樓下食肆多」，有人則提醒區內更舊的長青邨仍未拆。

港男認為單位景觀開揚通風。（fb群組「公屋討論區-香港facebook群組」圖片）

樓主回覆指，「長青長康差2年啫，住多十幾年就60年樓齡啦，如無意外，我應該最少都活多30年！我最大要求都係希望唔好咁快拆啫」。他透露自己以兩人家庭申請，獲編配2至3人單位，面積約250至260呎，感覺空間足夠，的確較新落成公屋單位大，「而家我應該唔諗樓齡啦，交通都真係方便嘅」。

他補充，以前住在荔景邨公屋37年，認為該區的設施較長康整齊及潔淨，「又近港鐵，如果畀返荔景，我一定要」，又嘆現時年紀漸大，已難適應新環境，「最好等我唔喺度先拆啦」。

有網民認為，樓景開揚已經非常好，加上地方實用，「地方安靜，瞓個覺都舒服啲」，又指出長康未如樓主說的舊，「康祥樓Y1型應該未足40年吧，大約38年左右」，而現在接受單位也慳回租屋錢，「唔好掉咁多錢落去裝修，拆仲好啦，有新屋配返畀你」。樓主回覆稱感謝網民意見，已打算簽約，未考慮間房問題。

港男打算花15至20萬裝修，但擔心屋邨太舊未來會重建。（《男人唔可以窮》劇照）

帖文引起討論後，被轉載到青衣的街坊群組，不少街坊指青衣屋邨稱不上「老」，「咁都叫老化，咁觀塘嗰區叫咩」，又提及長康有多個優點，「有咁多嘢食又有街市，佢識條鐵咩！有得畀你住公屋，今時今日人生勝利組」、「舊式間隔最好用」、「交通算唔錯，落樓就有車出油尖旺、中西區、東九龍，行幾步去青華苑又有車去屯天元、上水粉嶺，落荃灣葵青區都有」。

有街坊指，香港有多條老舊屋邨，「佢到底知唔知香港有幾多樓係大過44年？衰啲講，佢死可能都仲未拆」、「梨木樹49年都未拆，華富邨仲健在」、「希望他拒絕」、「支持唔好要，又舊又殘留畀我」。

（facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」）