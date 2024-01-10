港男呻父母遭名校洗腦　受老師不公平對待唔准轉校　網民講中1點

讓子女讀名校是許多家長的夢想，有大專生日前在網上有感而發，大呻「覺得父母畀名校洗腦」。他指中學時就讀名校，因被老師不公平對待想轉校，未料父母將名校「當神咁樣拜」，反而質疑他說法，認為能入名校難得，狂踩普通學校，最終他辛苦捱過6年。部份網民猜測樓主父母是低學歷人士，直言愈低學歷愈會對名校過度崇拜，認為不適合就不應勉強；有同樣曾讀名校的網民指，父母見他壓力大，容許他轉校，「幾感激父母嘅選擇，有個好童年」。



樓主指中學時受不公平對待，因而想轉校，但父母覺得讀名校難得，竟站在學校一方。（《教束》劇照）

樓主在Dcard討論區發文，指「覺得父母畀名校洗腦」，現就讀大專院校的他，中學時讀某名校，大嘆父母將學校「當神咁樣拜」。他在校內被老師不公平對待，向父母反映後，父母竟然站在學校一方，不信他說法，「覺得我當年入名校好難得，唔好反學校，唔係轉出去冇好學校收」。

樓主續指，名校常向家長「洗腦」，強調升大學率有多高、學校環境好、老師優秀，「但其實好多rules（規則），有啲人唔好」。當他提及轉校問題時，父母只是戴着有色眼鏡對普通學校狂踩。部份網民一聽他的經歷，即問「你父母係咪低學歷」，樓主回應指父母只有夜校中五學歷，網民即大嘆難怪會對名校過度崇拜，「愈低學歷愈鍾意名校」。

有曾讀名校的網民指，父母擔心他壓力大讓他轉校，「幾感激父母嘅選擇」。（《教束》劇照）

有網民分享不一樣經歷，稱他當年讀名校時，父母擔心他壓力大，終轉去寓所附近的普通學校，「幾感激父母嘅選擇，有個好童年，而家同屋企人嘅感情都勁好」。樓主回覆指，他中學時想選家附近的「band 1b、 c中學」，但父母反對，結果他中學的6年讀得非常辛苦。

另有過來人指，自己曾經讀傳統名校，「（被）洗腦而錯過最佳轉校時間」，認為名校經常強調學生能入讀是幸福，「但其實校政唔係好、學校風氣又差、太注重競爭、多八掛麻煩同學、老師又鍾意玩針對」，直至她轉去地區名校就讀後，才驚覺「完全唔係咁」。

不過，部份人覺得是否適合讀名校也要看性格，內部的確競爭很大，「上面講嘅名校問題其實出到社會都見到，名校只係早啲畀學生面對」，如果覺得讀名校的代價是毀童年，應該盡早抽身。

（Dcard）