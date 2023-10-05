兩屍三命！泰空貨櫃驚見2腐屍　男赤裸女疑懷孕　警揭可疑細節

泰國發生恐怖貨櫃藏屍案。當地傳媒報道，1個由菲律賓運入叻卡邦的貨櫃內，發現1男1女腐屍，女方疑曾被拖拉。消息指女死者懷孕，而男方則赤裸躺在櫃內，警方指2人身上無身份證明文件，而泰國沒有男屍身上的紋身類型，他們死亡時間約2周，屍體已開始腐爛。法醫推斷2人不是抵達泰國後死亡，由於案件離奇，當地社會質疑事件涉及謀殺，警方正傳喚貨運公司人員調查內情。



泰國警方接報指有空貨櫃藏有2具腐屍，立即封鎖現場調查。（網上圖片）

泰國傳媒報道，1個由菲律賓運至曼谷叻卡邦地區的貨櫃，日前被發現有1男1女屍體，死亡時間約已2周，當地警方及鑑證人員前往現場調查。

事件緣於10月2日有人報案，指在叻卡邦的倉庫內，有1個由菲律賓運來、空的貨櫃箱內藏有2具腐爛的屍體。其中女屍身穿粉紅襯衫及褲，死狀疑曾被拖拉到外面、男屍則赤裸躺在貨櫃內。2名死者身上無身份證明文件，男屍身上有紋身，但警方檢查後認為泰國沒同類紋身，而女屍右手無名指戴了戒指。

警方指貨櫃內無打鬥痕跡，女屍體身穿粉紅衣褲、男屍體赤裸。（網上圖片）

警方表示，事件最初被揭發時，有指2名死者身上有「燒傷」，但調查現場沒有打鬥或遇襲跡象，也未如大家所想的屍體曾被焚燒。而事發的貨櫃箱很厚，如果裏面有人被困，即使用手敲打也很難被外面聽到。

警調查發現該貨櫃9月24日由菲律賓出發、28日到達廉差邦港口，2日凌晨5時才運抵該貨倉，法醫推斷2人死亡時間約已2周，故命案可能不是在泰國喪生。消息人士透露，推斷女死者生前已懷孕，但警方需進一步確認。

死者身份至今未公布，當地社會質疑事件涉及謀殺，而且太多不確定之處，要求警方盡快破案。警方正傳喚連輸公司人員調查。

（綜合）