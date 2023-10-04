處男半年前戴綠帽　前女友邀復合兼幫手養嬰　好友勸勿做便宜老豆

戴綠帽簡直是「男人最痛」，台灣一名處男今年3月「被派帽」，約半年後前任女友突然致電見面，表示她月初剛生了小朋友，希望和處男重新出發，以及一起照顧小朋友。處男立即向朋友尋求意見，卻換來一頓臭罵，最後他決定送一封利市給前女友，正式斷絕關係。網民紛紛大讚朋友罵得好，「該狠真的要狠，你朋友是對的」、「這種兄弟可以嫁了」、「真的希望每個人都可以像你一樣有這麼好的朋友！給他們超過一百分的評價！」。



好友夾雜粗言穢語狂罵樓主勿做便宜老豆。（Dcard討論區圖片）

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樓主在「Dcard討論區」連出兩個帖文，其中一個交代事件因由，另一個交代結局。他表示和前任女友交往時，間中「會給一點經濟上的協助」，但直到今年3月，對方突然說失去感覺，經追問下，女友坦承出軌，兩人決定分手。

最近樓主突然收到前女友電話相約見面，由於他想起當年曾在對方家中藏了私己錢，所以打算「順便把東西拿了走人，永遠不要有瓜葛」。樓主抵達對方家中，以取回日用品掩飾，拿回私已錢後便問前女友約見原因，對方直言月初剛剛生了小朋友，希望和樓主重修舊好，一起照顧小朋友。

樓主當時快速計算，得知原來對方分手前一至兩個月已經出軌，慶幸當時分了手，自己沒有成為「便宜老豆」。樓主追問「孩子的爸爸去哪裏了？」，而前女友「只說跑了」，當日他默默離開，沒有回應復合一事，隨後再收到前女友電話，表示會給他1天時間慢慢考慮。

好友不停痛罵樓主切勿食回頭草。（《頭文字D》電影劇照）

樓主其後詢問1位朋友意見，對方得知消息，夾雜粗言穢語狂罵他，勸他切勿復合，甚至叫他用該筆私己錢「去紅燈區破個處」。樓主再說有意給前女友一筆「尿片錢」，朋友則表示對利市無意見，「但如果她挽留你，你動搖了，我會揍你兩拳，就算把你打到頭破血流也會把你帶走」。最後該位朋友與其他友人，一同陪樓主再次赴約，該位朋友甚至做司機，一邊駕駛，一邊叫他切勿回心轉意。

樓主到達相約地點時，先叫朋友在外等候，再尋找剩餘的私己錢。前女友再次道歉並要求復合，樓主則反問她「知道錯了，還是知道孩子需要個繼父？」。前女友卻表示，「孩子確實也需要個爸爸，不希望孩子的童年是沒有爸爸的，你（樓主）怎麼敢確定孩子不是你的？」。這時樓主「出大絕」反駁，「我沒跟你做過，是不是最好的證明？」，但前女友仍未死心：「你怎麼敢保證我沒有趁你睡覺的時候偷上你？」

前女友又勸又攬，希望樓主心軟。（《頭文字D》電影劇照）

樓主無奈重提當年交往情況，指出前女友經常以身體不適或月事為由拒絕「愛愛」，而且通常她睡在床上，樓主睡在沙發，直言除非她夢遊或者飲醉，否則無可能連「愛愛」痕迹都沒有。

女友聞言再出招，攬住樓主說愛他，不但保證一世不會變心，而且「強調」生下小朋友「只是個意外」，但樓主沒有心軟，留下「尿片錢」便和朋友離開。隨後他更提出與該位熱心朋友結拜，日後「相互扶持，互助，希望大家都能遇到一樣真心對待的朋友」。

帖文引來網民留言，紛紛大讚朋友罵得好，「該狠真的要狠，你朋友是對的」、「這種兄弟可以嫁了」、「真的希望每個人都可以像你一樣有這麼好的朋友！給他們超過一百分的評價！」、「這個結局還是比較舒爽的，恭喜你解脫了，下次談戀愛記得拿出你交朋友的眼光，交一個好點的對象吧，祝福你」、「請受我一拜，居然還包紅包，太偉大了！」

（Dcard討論區）