夫妻fb專頁買彩票爽中5000萬泰銖　賣家1原因不認數　彩票被扣押

中了頭獎當然開心，但若獲告知當日買賣彩票交易不成立，心情猶如由天堂跌落地獄！泰國一對夫妻早前光顧1個facebook專頁，選擇以貨到付款方式購買5張政府彩票，雙方透過Messager聯絡，雖然一直沒有收到彩票和付款，但知道專頁售賣給他們的彩票號碼，「搞珠」當日獲悉彩票中了頭獎，獎金高達5,000萬泰銖（約1,070萬港元），興奮詢問專頁何時寄出彩票讓他們兌換獎金。惟專頁聲稱因無法致電買家提供的電話號碼作聯絡，故自行取消了當天交易，更稱已將彩票賣給已經付錢的買家。



頭獎落空的夫妻質疑對方為何沒有透過Messager聯絡，認為事有蹊蹺，於是報警，現已有律師承接案件，代表他們向專頁爭取，而涉事彩票已被扣押，暫時無人獲准可以領取獎金。



泰國男子利亞姆蘇萬希望追回中獎彩票。（網上影片截圖）

堅決爭取中獎彩票的夫妻分別是60歲丈夫利亞姆蘇萬（Somkiat Liamsuwan）和37歲妻子潘帕蒙（Nareerat Phanphamon），來自泰國的烏泰他尼府。

利亞姆蘇萬在facebook交代事件，指本年9月23日瀏覽1個facebook專頁，購買5張政府彩票，由於首次透過專頁買票，所以選擇貨到付款，盛惠720泰銖（約150港元），雙方透過Messager交代交易詳情，賣家展示彩票號碼，而且一度詢問利亞姆蘇萬留下的電話號碼是否提供接收來電服務，利亞姆蘇萬以讚好emoji作為回覆。雖然一直沒有收到電話和彩票，但他都不以為意，以為交易已成立，需要時間才會收到彩票。

妻子潘帕蒙陪同丈夫往報案。（網上圖片）

「攪珠」當天，夫妻核對彩票號碼後，獲悉中了獎金高達5,000萬泰銖的頭獎（約1,070萬港元），於是非常興奮，詢問專頁何時寄出彩票，但對方稱由於無法致電利亞姆蘇萬提供的電話號碼，於是自行取消交易。

利亞姆蘇萬不忿指對方如果無法致電給他，為何沒有透過Messager聯絡，懷疑事有蹊蹺，於是和妻子前往警局報警。事件引來當地多間傳媒追訪，各界亦深表關注，想知道到底是誰擁有中獎彩票？甚至有律師已承接案件，代表該對夫妻和專頁進行斡旋，爭取中獎權益。專頁一度向當地媒體發表聲明，聲稱涉事彩券已經賣給其他付錢購買的顧客。

涉事彩票目前已被扣押，無人獲准可以藉此領取獎金，雙方一旦如果未能達成共識，案件將會被移送，由法官審理。

（綜合）