女婿帶10萬元禮金上門　未來岳母坐地起價加1倍　提1理由嚇呆全網

禮金從來都是女婿和女家的戰爭，難以展露一絲鬆懈。網上流傳1名男子手持10萬人民幣（約10.8萬港元）禮金，前往交往5年女友的住所，但未來岳母一開門表明即時要20萬人民幣（約21.7萬港元）禮金，理由是「我兒子還未結婚」，意即從準女婿身上搾取更多金錢，以便日後兒子成家立室時之用，未來岳母叫準女婿「考慮好再來」便關門。網民紛紛批評「這樣的人家，不要了」，亦有人指「我們這裡都是18.8萬，10萬是少的了」，但也有網民認為事件疑似預先安排，加上準女婿和未來岳母經常拍片，懷疑事件真偽，「就拍個視頻，看來評論區大家都以為是真的」。



樓主前往女友住所，向未來岳母講明已經準備好10萬人民幣禮金。（抖音影片截圖）

樓主在抖音用文字交代，有1名交往5年的女朋友，雙方到了適婚年齡，女家要求10萬人民幣禮金，「好不容易湊夠了，馬上來到她家」，涉事影片片長約13秒，加上標題和字幕，而片中可見，女方住處大門打開，未來岳母和女友迎接樓主，但沒有邀請樓主入屋，樓主講明已經準備好10萬人民幣禮金，但未來岳母坐地起價加1倍，要求20萬人民幣禮金，樓主詢問原因，未來岳母聲稱「我兒子還未結婚，你考慮好再來」，說畢便推開樓主及關門。

樓主一臉不忿。（抖音影片截圖）

多名網民紛紛批評未來岳母「這樣的人家，不要了」、「及時止損」、「賣女兒讓兒子結婚這麼簡單」、「分手」，亦有人指「我們這裡都是18.8萬，10萬是少的了」。

但有網民留意到影片由攝錄機拍攝，加上準女婿和未來岳母過往經常拍片，懷疑事件真偽，「就拍個視頻，看來評論區大家都以為是真的」，提醒大家「認真便輸了」。

（抖音）