男生食鰻魚飯稱魚骨刺傷喉　家長怒告すき家　檢方1理由不起訴

結論是魚有魚骨是常識！台灣有高中生去年在台北光顧知名日式連鎖丼飯店すき家Sukiya（食其家），點了1碗鰻魚飯，但他吃到中途覺得喉嚨不適，懷疑是被魚骨所傷，吃完隔了2小時才求醫。家長認為餐廳未有提醒餐點可能有骨，指控店家過失傷害罪。檢察官翻查證據後，確認中學生的醫療報告證實有魚骨卡住，但認為「魚有魚刺是常識」，民眾應自覺小心食用，而該中學生身心健全，故檢查官認為餐廳沒有過失，全案不起訴。



中學生吃鰻魚飯時喉嚨不適，懷疑被魚骨刺傷。（網上圖片）

台媒報道，去年10月1名中學生去到台北車站的知名日式連鎖丼飯店すき家Sukiya（食其家）點鰻魚飯，吃到中途他喉嚨不適，懷疑是被魚骨刺傷，他當時覺得多吃幾口就沒事，但回家後情況未有好轉，喉嚨嚴重不適下，用餐後隔了2小時就去了求醫。

家長認為餐廳內沒有任何告示，提醒餐點可能有骨，未盡告知義務，涉過失傷害罪，決定怒告餐廳的日藉負責人。日藉店長上庭時透露，雙方曾嘗試和解，但賠償金額一直未達成共識，學生一家決定提告。

台北地檢署的檢察官審理時，確認過中學生的醫生診斷證明，他的喉嚨的確有魚骨卡住，惟他未有即時向餐廳反映，是用餐後2小時才求醫，其實無法證明魚骨是來自連鎖餐廳的鰻魚飯。

檢察官認為，學生一家指控餐廳內沒標明餐點有魚骨及小心食用等提醒字句，但認為「魚有魚刺是常識」，民眾食用時本身就應小心，要慢慢咀嚼，中學生本身心健全，業者並無過失，全案不起訴。

（綜合）