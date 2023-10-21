衰！一家五口去任食火鍋店狂點600盤肉　店主查CCTV驚揭崩潰真相

是「大胃王」還是「偷雞」？馬來西亞1間火鍋店推出「吃到飽（任食）」促銷，有一家五口顧客竟點了600盤肉。本來以為遇上「大胃王家庭」，可是店主查看閉路電視（CCTV）發現驚人真相，正考慮是否要報警。



馬來西亞1間火鍋店推出「吃到飽（任食）」促銷，有一家五口顧客竟點了600盤肉，本來以為遇上「大胃王家庭」，但店主查看閉路電視（CCTV）發現驚人真相。（示意圖／資料圖片）

馬來西亞《中國報》報道，事發10月8日下午2時30分，地點是砂拉越民都魯某1間火鍋店，當時火鍋店正進行「Happy Hour吃到飽」促銷。

35歲張姓店主憶述，當日該一家五口選在角落處入座用餐，共點250盤豬肉和350盤羊肉，即共600盤肉。店主表示，雖然客人點餐份量令他及在場員工驚訝，但他們以為是遇上「大胃王」家庭，不虞有詐下按點菜指示上餐。

從店主提供單據可見，該家庭有3名成人2名兒童，點了共600盤豬肉和羊肉，埋單連會員折扣計算，盛惠163.3令吉（約273港元）。

從店主提供單據可見，這家庭有3名成人2名兒童，點了共600盤豬肉和羊肉，埋單連會員折扣計算，盛惠163.3令吉（約273港元）。（中國報）

然而店主後來查看閉路電視，發現這家庭竟偷偷把肉塞入枱底下的膠袋，其中1人負責注意周邊情況，然後打包離開，「我覺得對方是有預謀的，畢竟這個時間很多員工都午休，根本沒有人手看管，而且我們也不會特意去監察顧客的一舉一動」。

店主又說，這家庭其中1人是店舖會員，「算是常客」，而對方原來於今年8月亦曾1次點了400盤肉，懷疑已非首次作案。

火鍋店閉路電視拍下這家庭惡行。（中國報）

店主透露，該家庭事後已私下找他調解，稱願意賠償店舖損失，但他強調比起錢銀問題，他更擔憂對方孩子的家庭教育，目前暫不公開涉事客人樣貌，還在考慮是否報警。

事件引來網民熱議，批評涉事家庭行為離譜，「好衰」、「人在做天眼在看」、「還帶上孩子幹這種丟人的事情」，又認為店主應該報警，「應該報案，不妥協！」。