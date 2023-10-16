黃埔現「噴墨式」冷氣機　去水位染黑大廈外牆致發霉　網民批過分

香港地少人多，單位密集需要鄰里自律。網上最近流傳一張照片，顯示黃埔花園一個單位的冷氣機去水位駁到大廈外牆，長期去水導致牆身變黑發霉，有網民質疑「黴菌不但會釋放出過敏物質，一旦毒性較強，會引起嚴重肺部病變，甚至死亡，但至今無人處理，有網民指出「呢部冷氣本身就唔係裝呢個位置」、「有好幾年，管理處唔理，業主唔理，樓下業主又唔理，咪搞成咁囉」、「好離譜」、「噴墨式冷氣機」。



黃埔花園其中一期的單位外有一部冷氣機去水位駁到大廈外牆，導致牆身變黑發霉，情況去到2層樓高。（facebook群組「黃埔好東西」圖片）

樓主在facebook群組「黃埔好東西」上載涉事圖片，圖中可見，黃埔花園其中一期的單位外有一部冷氣機，去水位駁到大廈外牆，長期去水導致牆身變黑發霉，連鄰近樓下單位的外牆牆身都是同一情況。

樓主指出霉菌造成發霉，除了會釋放出過敏物質引發過敏氣喘之外，部份毒性較強的黴菌會引起嚴重的肺部病變，甚至死亡，質疑業主和管理處視若無睹，沒有處理問題。

帖文引來其他網民討論，「呢部冷氣本身就唔係裝呢個位置」、「呢啲點計都係業主要負責啦」、「有好幾年，管理處唔理，業主唔理，樓下業主又唔理，咪搞成咁囉」、「好離譜」，更有人笑言這是「噴墨式冷氣機」、「咁似墨魚噴墨汁」。

樓主續指，這情況即加裝冷氣喉都解決不了，這位置本身不應擺放冷氣機，「為了某幾個業主的方便，是否排水喉又要延伸到睡房旁邊？哪來這麽多錢？究竟當年入伙時，大廈公契的規範是否已經不存在」，現時情況不單影響大廈外觀，還有可能關係到居民健康。有街坊亦抱怨太多單位改裝冷氣到主人房窗台，「我樓下單垃也是這樣 開冷氣時噪音會傳到上來我單位」、「黃埔成個區都有好多呢啲，都已經唔係新鮮事」。

（facebook群組「黃埔好東西」）