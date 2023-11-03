11人住380呎公屋？新移民婦叫苦︰有人要瞓廳　網民質疑可信性

香港寸金尺土，不少人都擠迫於1個狹小單位。1名用了11年時間才申請到香港永久身份證的新移民婦人接受訪問時表示，連同家人，共11人同住於面積約380呎的公屋單位，「廳也是睡人的」，丈夫月薪1.8萬元，給了1萬多元家用，要她支付房租和伙食費，有時出街忘記攜帶紙巾，就會被人指責不稱職，眼泛淚光慨嘆「挺苦的，一個人離鄉別井過來這裡，一個人親人都沒有」，有時和丈夫商討小朋友教育問題，感覺「大家方向不同」。網民紛紛留言指「唔係好信囉，每隔半年房署都在公屋大堂或電梯內，貼出擠迫戶申請分戶的告示」、「妳自己嫁之前唔知道㗎咩，你老公呃妳嚟香港㗎？ 」、「作大都唔識」。



該名新移民婦人形容在香港的生活「挺苦的」。（YouTube頻道「公屋討論區 」影片截圖）

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涉事訪問片段被上載至YouTube頻道「公屋討論區 」，該名新移民婦人表示，和丈夫結婚後，從內地梅州來港，用了11年時間才申請到香港永久身份證，形容在香港的生活「挺苦的」，除了「一個人離鄉別井過來這裡，一個人親人都沒有」之外，生活素質亦較差，一家人總共11人同住1個380呎公屋單位，「廳也是睡人的」，丈夫每月賺得1.8萬元，會給1萬多元作家用，要她支付所有房租和伙食費。

該名新移民婦人表示，丈夫可能不理解自己處境。（YouTube頻道「公屋討論區 」影片截圖）

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另外，有時她和家人外出，忘了攜帶紙巾，就會被人指責不稱職，而且和丈夫商討小朋友教育問題時，兩夫妻往往都有分歧，她認為要報讀英文班，但丈夫覺得無需要，導致小朋友的英文程度較其他小學同學差，認為與丈夫「方向不同」。

影片引來多名網民留言，紛紛指出「唔係好信囉，每隔半年房署都在公屋大堂或電梯內，貼出擠迫戶申請分戶的告示」、「妳自己嫁之前唔知道㗎咩，妳老公呃妳嚟香港㗎？ 」、「作大都唔識」、「後悔就快啲放棄香港身份證回家吧」。

（YouTube頻道「公屋討論區 」）